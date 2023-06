June 4, 2023 / 08:32 PM IST

Rakul Preet Singh | కెరటం సినిమాతో తొలిసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది ఢిల్లీ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh). వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా బ్రేక్‌ అందుకుంది. ఆ తర్వాత రవితేజ, అల్లు అర్జున్‌, నాగార్జున, రాంచరణ్‌, మహేశ్ బాబు లాంటి స్టార్ హీరోలతో నటించి వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగింది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ భామ ఒక్క పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే చాలు క్రేజ్‌ మామూలుగా ఉండదు. కొన్ని సార్లు పెట్టే హాట్‌ ఫొటోలు నెటిజన్లకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంటాయి.

ఇప్పుడలాంటి స్టిల్స్‌ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌ మెంట్స్‌తో బిజీబిజీగా ఉండే ఈ భామ వెకేషన్‌ ట్రిప్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇంతకీ రకుల్ ఎక్కడికెళ్లిందనే కదా మీ డౌటు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టూరిజం స్పాట్‌ మాల్దీవులు. పరేషాను (Pareshanura)రా.. పరేషాను రా.. ప్రేమన్నదే పరేషాను రా.. ఇక రేయిని పగటిని ఒకటి చేసి నిదురను తరుమును రా.. పొరపాటున నిదురలో జారకున్న కలలై దూకును రా.. అంటూ ధృవ సినిమాలో హీరోను తలచుకుంటూ బీచ్‌లో అందాలు ఆరబోస్తూ రకుల్‌ పాడుకునే పాటను మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ఎప్పటికీ మరిచిపోలేరు. రకుల్ ఇప్పుడిదే పాటను మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.

రెడ్‌ బికినీ వేర్‌లో ఓ వైపు అందాలు ఆరబోస్తూ.. మరోవైపు బీచ్‌లో షికారు చేస్తూ.. కుర్రకారుకు నిద్రపట్టనీయకుండా చేస్తోంది. ఓ వైపు సాగర తీరం.. మరోవైపు రకుల్‌ అందం చూసేందుకు రెండు కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా ఉన్న స్టిల్స్ ఇంటర్‌నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నాయి.

రకుల్‌ ప్రస్తుతం హిందీలో మేరీ పత్నీ కా రీమేక్‌లో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు తమిళంలో అయలాన్‌, ఇండియన్‌ 2 ప్రాజెక్టుల్లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ లో నటిస్తోంది.

బీచ్‌లో రకుల్ షికారు ఇలా..

View this post on Instagram

.@Rakulpreet is wild and free, just like the sea ❤️

.

.#RakulPreetSingh | #RakulPreet pic.twitter.com/Kxxi5wOhy3

— Bollywood Buzz (@BollyTellyBuzz) June 4, 2023