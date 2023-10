Rakul Preet Singh Birthday Celebrations Video Goes Viral

Rakul Preet Singh | రకుల్ ప్రీత్‌ సింగ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌.. వీడియో వైరల్

Rakul Preet Singh | వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మంచి బ్రేక్‌ అందుకుంది ఢిల్లీ భామ రకుల్ ప్రీత్‌ సింగ్ (Rakul Preet Singh)‌. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌. స్టార్ హీరోలతో నటిస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్‌ కొనసాగిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పుట్టినరోజు నేడు.

October 10, 2023 / 05:47 PM IST

Rakul Preet Singh | కెరటం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించింది ఢిల్లీ భామ రకుల్ ప్రీత్‌ సింగ్ (Rakul Preet Singh)‌. వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్‌గా మంచి బ్రేక్‌ అందుకుంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూడు భాషల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌. తమిళంలో అయలాన్‌, ఇండియన్ 2 చిత్రాల్లో నటిస్తుండగా.. తెలుగులో కూడా విడుదల కానున్నాయి.

స్టార్ హీరోలతో నటిస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్‌ కొనసాగిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్‌ అభిమానులు, మీడియా సమక్షంలో కేక్ కట్‌ చేసింది. అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులు, ఫ్యాన్స్‌ రకుల్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. కేక్‌ తినిపించారు. రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ ఆరెంజ్ కలర్‌ కాస్ట్యూమ్‌లో మెరిసిపోతూ నెటిజన్ల మనసు దోచేస్తుంది. ఈ భామ కొండపొలం తర్వాత తెలుగులో మరే సినిమాలో కనిపించలేదు.

బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌..

Rakulpreet’s Sweet Celebration: Cake Cutting with the Media and Adoring Fans! 😍🎂 #reels #birthdaygirl #RakulPreetSingh pic.twitter.com/Avv3qHIpzj

— Bolly Tadka24 (@bollytadka24) October 10, 2023