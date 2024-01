January 10, 2024 / 01:12 PM IST

Lal Salaam | జైల‌ర్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘లాల్‌సలామ్‌’ (Lal Salaam). రజినీ కూతురు ఐశ్వర్య ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుంది. విష్ణువిశాల్‌, విక్రాంత్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ కపిల్‌ దేవ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. అయితే ఈ సినిమాను మొద‌ట సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ ప‌నులు జ‌రుగుతుండ‌గా.. మూవీలో రజనీకాంత్‌కి సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలు హార్డ్‌ డిస్క్‌లో కనిపించకుండా పోయాయని అనే వార్త‌లు బ‌య‌టికి వచ్చాయి. దీంతో ఆ సీన్స్ రీ షూట్ చేస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. అయితే దీనిపై చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించ‌న‌ప్ప‌టికి తాజాగా విడుద‌ల తేదీ వాయిదా వేసుకుంది.

ఈ మూవీకి సంబంధించి కొత్త విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సినిమాను ఫిబ్ర‌వ‌రి 09 న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. ఇక గతేడాది రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే.. ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న ‘లాల్ సలామ్’ సినిమా కూడా భారీ హిట్ అవుతుందని అభిమానులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Namma THER THIRUVIZHA’ku Alappara kelappa neram vandhachu! 🤩 LAL SALAAM 🫡 hits the big screen 📽️✨ on February 9th 2024! Save the date! 🗓️#LalSalaam 🫡 @rajinikanth @ash_rajinikanth @arrahman @TheVishnuVishal @vikranth_offl @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/CbYHQ4J0sq

