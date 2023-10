October 25, 2023 / 12:18 PM IST

Thalaivar 170 | జైలర్‌తో వీర లెవల్లో కంబ్యాక్‌ ఇచ్చిన రజనీ ఇప్పుడు అదే ఊపుతో తన 170వ సినిమా చేస్తున్నాడు. జై భీమ్‌ దర్శకుడు T.J జ్ఞానవేల్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ఇటీవలే ప్రారంభమైంది. కేరళ రాష్ట్ర రాజధాని అయిన తిరువునంతపురంలోని అగ్రీకల్చర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లో ఈ మధ్యే ఓ మేజర్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ తమిళనాడులోని తిరునల్వేలిలో ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్‌లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి రజనీ కాంత్ ఓ సాలిడ్ న్యూస్ పంచుకున్నాడు.

ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ (Amithab Bachan) కీ రోల్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా అమితాబ్ తలైవర్ 170 షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఈ విష‌యాన్ని రజనీకాంత్ ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలుపుతూ.. ”33 సంవత్సరాల తర్వాత నా గురువు, రోల్ మాడ‌ల్, అమితాబ్ బచ్చన్‌తో మ‌ళ్లీ క‌లిసి న‌టిస్తున్నా.. నా గుండె ఆనందంతో కొట్టుకుంటుంది అంటూ రజనీకాంత్ రాసుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ వైర‌ల్‌గా మారింది. (ఇక చివరిసారిగా వీరిద్ద‌రూ ముకుల్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో 1991లో ‘హమ్’ చిత్రంలో కలిసి న‌టించారు.)

After 33 years, I am working again with my mentor, the phenomenon, Shri Amitabh Bachchan in the upcoming Lyca’s “Thalaivar 170” directed by T.J Gnanavel. My heart is thumping with joy!@SrBachchan @LycaProductions @tjgnan#Thalaivar170 pic.twitter.com/RwzI7NXK4y

— Rajinikanth (@rajinikanth) October 25, 2023