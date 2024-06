June 29, 2024 / 03:47 PM IST

Rajinikanth | యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ హీరోగా దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌ తెరకెక్కించిన చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ మూవీ. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నది. ఇప్పటికే ఈ మూవీని చూసిన పలువురు సెలబ్రిటీలు స్పందించారు. ఈ మూవీ భార‌త సినిమాను మ‌రో మెట్టు ఎక్కించిందంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. తాజాగా సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ సైతం చిత్ర బృందంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కల్కి మూవీని చూశానని రజనీకాంత్‌ తెలిపారు. సినిమా ఎంతో అద్భుతంగా ఉందంటూ అభినందించారు. భారతీయ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.

Watched Kalki. WOW! What an epic movie! Director @nagashwin7 has taken Indian Cinema to a different level. Hearty congratulations to my dear friend @AswiniDutt @SrBachchan @PrabhasRaju @ikamalhaasan @deepikapadukone and the team of #Kalki2898AD. Eagerly awaiting Part2.God Bless.

— Rajinikanth (@rajinikanth) June 29, 2024