Sathyaraj | సత్యరాజ్‌, రజినీకాంత్‌ కూలీ షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది..

June 7, 2024 / 11:46 AM IST

Sathyaraj | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా సినిమాల్లో ఒకటి కూలీ (Coolie). కోలీవుడ్ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వంలో తలైవా 171 (Thalaivar171) గా వస్తోంది. కూలీలో పాపులర్ నటుడు సత్యరాజ్‌ రజినీకాంత్‌ స్నేహితుడిగా కనిపించబోతున్నాడని తెలిసిందే. తాజాగా కూలీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌ చెన్నై, హైదరాబాద్‌లో ప్లాన్ చేసింది లోకేశ్ కనగరాజ్‌ టీం.

ఈ షెడ్యూల్‌లో రజినీకాంత్‌, శృతిహాసన్‌, సత్యరాజ్‌పై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. తాజా టాక్ ప్రకారం ఇదే నెలలో కూలీ షూటింగ్‌ షురూ కానుంది. ఈ వార్తను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సత్యరాజ్‌, తలైవా అభిమానులు. రజినీకాంత్‌ ఇటీవలే అబుదాబి ట్రిప్‌ను ముగించుకొని చెన్నైకి చేరుకున్నాడని తెలిసిందే. ముందుగా వచ్చిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఇక షూట్‌తో బిజీగా కాబోతున్నాడన్నమాట. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కూలీ టైటిల్‌ టీజర్‌లో సూపర్ స్టార్‌ బంగారంతో డిజైన్‌ చేసిన ఆయుధాలు, వాచ్‌ ఛైన్లతో చేస్తున్న స్టైలిష్‌ ఫైట్‌ సన్నివేశాలు స్టన్నింగ్‌గా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి.

గోల్డ్‌ అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించబోతున్నాడని టీజర్‌ ద్వారా అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రజినీకాంత్‌లోని విలనిజం అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని లోకేశ్ కనగరాజ్‌ ముందుగా చెప్పినట్టుగానే కూలీలో తలైవా విలనిజాన్ని ఎలివేట్‌ చేయబోతున్నానని టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది.

Exclusive : Coolie Shooting Update

– The first phase of #Rajinikanth‘s “#Coolie” is planned to be shot in Chennai and Hyderabad.✔️

– This shoot has scenes involving Rajini and #ShrutiHaasan & #Sathyaraj.✍️

– The shooting of the film will begin this month.🥂#Vettaiyan #Jailer2… pic.twitter.com/FfKi88D9kg

— Movie Tamil (@MovieTamil4) June 6, 2024