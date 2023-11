November 8, 2023 / 04:39 PM IST

Jigarthanda DoubleX | కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik Subbaraj) కథనందిస్తూ.. దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). ఎస్‌జే సూర్య (Sj Suryah), రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని నవంబర్ 10న దీపావళి కానుకగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో లారెన్స్ అండ్‌ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ అయిపోయింది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా కార్తీక్ సుబ్బరాజు చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ నేను దశాబ్దాల కిందటే పుట్టి ఉంటే జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ చిత్రాన్ని సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌, ఉలగనాయగన్‌ కమల్ హాసన్‌తో కలిసి తీసేవాడిని. నేను నా ఏడీ టీం కోసం కలలు కంటూనే ఉన్నా. అలా అయితే నా అసోసియేట్‌ డైరెక్టర్ మహేశ్‌ బాబు ఈ విషయాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకునేవాడు.. అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు. రజినీకాంత్‌, కమల్ హాసన్‌తో డిజైన్‌ చేసిన స్పెషల్ పోస్టర్‌ను కార్తీక్ సుబ్బరాజు షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

2014లో యాక్షన్‌ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన జిగర్‌తండ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ఈ మూవీ వస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి 10000PAX మ్యూజిక్ వీడియోను లాంఛ్ చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ofRoగా పాపులర్‌ అయిన సింగర్‌, సాంగ్‌ రైటర్‌ రోహిత్‌ అబ్రహాం పాడిన ఈ మ్యూజిక్‌ వీడియో డిఫరెంట్‌ స్టైల్‌లో సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌, ఏసియన్‌ సినిమాస్ విడుదల చేస్తున్నాయి. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ (Jigarthanda 2 teaser) సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

జిగర్‌తండ డబుల్ ఎక్స్‌ ట్రైలర్‌ చూశారా..లేదా.. చూసినవారికి ధన్యవాదాలు.. చూడని వారికి చూడమని చెప్పండి.. అన్నయ్యా అన్నయ్యా జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ చూసేయండి.. అంటూ ఎస్‌జే సూర్య చేసిన ప్రమోషనల్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు నయా లుక్..

I kept Dreaming to my AD team that if i was born decades earlier i would have made… #JigarthandaDoubleX with Thalaivar & UlagaNayagan……

My associate director @mahesbalu17 took that seriously….. 🤗❤️ #DoubleXDiwali in Two days….#JigarthandaDoubleXfromNov10 pic.twitter.com/1kOofPUy77

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) November 8, 2023