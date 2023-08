August 16, 2023 / 03:13 PM IST

JAILER | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం జైలర్ (Jailer). నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన జైలర్‌ ఆగస్టు 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. కాగా ఓపెనింగ్‌ డే నుంచి ఇప్పటివరకు కలెక్షన్ల విషయంలో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది జైలర్‌. ఒక రేంజ్ తర్వాత మన దగ్గర మాటలుండవు.. కోతలే.. అంటూ ట్రైలర్‌లో తనదైన స్టైల్‌లో తలైవా చెప్పిన డైలాగ్‌ను ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్‌ వసూళ్లకు అప్లై చేస్తున్నాడు.

కేవలం 6 రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.416 కోట్ల మార్క్‌ను చేరుకొని టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. తాజా మార్క్‌తో గతేడాది కమల్‌హాసన్‌ నటించిన విక్రమ్‌ (Vikram) లైఫ్‌ టైమ్‌ గ్రాస్‌ (రూ.410 కోట్లు)ను అధిగమించడం విశేషం. ఫస్ట్‌ డే నుంచి రోజురోజుకీ కలెక్షన్ల సునామి సృష్టిస్తూ.. ఏ మాత్రం తగ్గేదేలే అంటున్నాడు జైలర్‌. మరి రాబోయే రోజుల్లో జైలర్‌ ఇంకెలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో మలయాళ సూపర్‌ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా , కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. యోగిబాబు, వసంత్‌ రవి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. నెల్సన్‌ దిలీప్‌ కుమార్‌ డైరెక్షన్‌, తలైవా మ్యానరిజంతోపాటు అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ ఈ చిత్రానికి బాగా కలిసొచ్చిందని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై పాపులర్ లీడింగ్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ తెరకెక్కించింది.

#Jailer with ₹416.19 cr BEATS #Vikram lifetime gross of ₹410.25 cr in just 6 days at the WW Box Office.

|#Rajinikanth | #ShivaRajKumar | #Mohanlal |

|#KamalHaasan | #FahadhFaasil | #VijaySethuPathi | pic.twitter.com/iIKsrQGUH8

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 16, 2023