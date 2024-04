Ananyapanday Does Not Require His Permission To Speak About Her Relationship Says Chunky Panday

Ananya Panday | అనన్యపాండేకు నా అనుమతి అవసరం లేదు.. రిలేషన్‌షిప్‌పై చుంకీ పాండే

Ananya Panday | బీటౌన్‌ (Bollywood) నయా లవ్‌బర్డ్స్‌ ఆదిత్యా రాయ్‌ కపూర్‌ (Aditya Roy Kapur), లైగర్ భామ అనన్య పాండే (Ananya Panday) చాలా రోజుల క్రితం స్పెయిన్‌లో ఓ బ్రిడ్జిపై చక్కర్లు కొడుతూ అక్కడి అందాలను ఆస్వాదించారని తెలిసిందే. అనన్యపాండేను ఆదిత్యా రాయ్‌ కపూర్‌ హగ్ చేసుకున్న స్టిల్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

April 23, 2024 / 05:39 PM IST

కాగా తన కూతురు వ్యవహారంపై యాక్టర్‌ చుంకీపాండే చేసిన కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌ విషయంలో మాట్లాడేందుకు అనన్యపాండే తన అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు చుంకీపాండే. అంతేకాదు ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌పై అనన్యపాండేకు ఓపెన్‌గా మాట్లాడే స్వేచ్చ ఉందన్నాడు. ఈ కామెంట్స్‌తో ఆదిత్యారాయ్‌ కపూర్‌తో అనన్యపాండే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉందని పరోక్షంగా చెప్పడమే కాదు.. రానున్న రోజుల్లో ఈ ఇద్దరూ పెండ్లి పీటలెక్కినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

కాగా తన కూతురు వ్యవహారంపై యాక్టర్‌ చుంకీపాండే చేసిన కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌ విషయంలో మాట్లాడేందుకు అనన్యపాండే తన అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు చుంకీపాండే. అంతేకాదు ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌పై అనన్యపాండేకు ఓపెన్‌గా మాట్లాడే స్వేచ్చ ఉందన్నాడు. ఈ కామెంట్స్‌తో ఆదిత్యారాయ్‌ కపూర్‌తో అనన్యపాండే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉందని పరోక్షంగా చెప్పడమే కాదు.. రానున్న రోజుల్లో ఈ ఇద్దరూ పెండ్లి పీటలెక్కినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

ఆశీఖి 2తో సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌.. ప్రస్తుతం Metro… In Dino చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. స్టూడెంట్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్ 2 సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్యపాండే.. లైగర్‌ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. ఈ భామ ప్రస్తుతం కంట్రోల్‌, శంకర చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.

In a recent interview, #ChunkyPanday noted that #AnanyaPanday does not require his permission to speak about her relationship with #AdityaRoyKapur. pic.twitter.com/eW1jRSX33Y — Filmfare (@filmfare) April 23, 2024

నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్న స్టిల్స్‌పై ఓ లుక్కేయండి..

