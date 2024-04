Prathinidhi 2 | షాకింగ్ న్యూస్‌.. నారారోహిత్ ప్రతినిధి 2 విడుదల వాయిదా..!

Prathinidhi 2 | నారారోహిత్ (Rohith Nara) కాంపౌండ్ నుంచి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న చిత్రం ప్రతినిధి 2 (Prathinidhi 2). ఏప్రిల్ 25న విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌ సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

April 23, 2024 / 04:55 PM IST

Prathinidhi 2 | నారారోహిత్ (Rohith Nara) కాంపౌండ్ నుంచి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న చిత్రం ప్రతినిధి 2 (Prathinidhi 2). జర్నలిస్ట్‌ మూర్తి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ప్రతినిధి 2 కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఏప్రిల్ 25న విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌ సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఎన్నికల వాతావరణం నేపథ్యంలో సినిమా విడుదల వాయిదా పడ్డది. కొన్ని రోజులపాటు విడుదల వాయిదా వేశామని.. త్వరలోనే కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని తెలిపింది టీం.

జనం కోసం బతికితే చచ్చాక కూడా జనంలో బతికే ఉంటామని టీజర్‌లో వచ్చే డైలాగ్స్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సమకాలీన రాజకీయాలపై ప్రశ్నలు సంధించే సమస్య పరిష్కారం దిశగా పక్కా పొలిటికల్‌ జోనర్‌లో రాబోతుందని ఫిలింనగర్ ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఒక వ్యక్తి అన్ని అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా మరోసారి నిలబడితే.. అంటూ బ్యాక్ సైడ్‌ చేతులు పట్టుకున్న లుక్‌ను లాంఛ్ చేయగా.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

పొలిటికల్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ప్రతినిధి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కమర్షియల్‌గా ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది. చాలా కాలం నారా రోహిత్‌ రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి.

ప్రతినిధి 2 టీజర్‌..

ప్రతినిధి 2 టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ ..

Read Today's Latest Cinema Telugu News