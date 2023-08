August 9, 2023 / 04:48 PM IST

Lal Salaam | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) తగ్గేదే లే అంటున్నాడు. తలైవా టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న జైలర్ (Jailer). నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఆగస్టు 10న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కాకముందే మరో సినిమా లాల్‌ సలామ్‌ అప్‌డేట్ అందించి.. అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. రజినీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్య డైరెక్షన్‌లో తలైవా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న లాల్‌సలామ్‌ (Lal Salaam) షూటింగ్ పూర్తయింది.

ఈ సందర్భంగా రజినీకాంత్‌ అండ్‌ టీం అంతా ఒక్క చోట చేరి కేక్‌ కట్‌ చేసింది. తలైవా, ఐశ్వర్య లాల్‌ సలామ్‌ యూనిట్‌తో సెలబ్రేషన్‌ మూడ్‌లో ఉన్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో విష్ణు విశాల్, విక్రాంత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్ పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ‘3’ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఐశ్వర్య. ఆ తర్వాత ‘వాయ్‌ రాజా వాయ్‌’, ‘సినిమా వీరన్‌’ సినిమాలు తెరకెక్కించింది.

చాలా రోజుల తర్వాత తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తోన్న జైలర్‌ చిత్రంలో మలయాళ సూపర్‌ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, వసంత్‌ రవి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

జైలర్‌ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170)కూడా ప్రకటించాడని తెలిసిందే. లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

As the shoot 📽️ of #LalSalaam is completely wrapped, the team get together once again to rejoice it! 🤗✨ Off to the post-production now!#LalSalaam 🫡

🌟 @rajinikanth

🎬 @ash_rajinikanth

🎶 @arrahman

💫 @TheVishnuVishal & @vikranth_offl

🎥 @DOP_VishnuR

⚒️ @RamuThangraj… pic.twitter.com/znDsyIfuzH

— Lyca Productions (@LycaProductions) August 9, 2023