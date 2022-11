November 17, 2022 / 03:14 PM IST

Kantara| రిషబ్‌ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్‌ రోల్‌ పోషించిన చిత్రం ‘కాంతార’. ఇటీవల విడుదలైన ఈ కన్నడ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. డివోషనల్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచుతూ అన్ని భాషల్లో భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. కేజీఎఫ్‌ తర్వాత కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి విడుదలై టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోన్న ఈ సినిమాకి దేశవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. సామాన్య ప్రజలనే కాకుండా సెలబ్రిటీలను సైతం మంత్ర ముగ్దుల్ని చేస్తోంది. నటుడు రిషబ్‌ శెట్టి, ఇతర చిత్ర యూనిట్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

సినిమా సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న చిత్ర బృందం తాజాగా సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ను కలిసింది. చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో చిత్ర బృందం సూపర్‌ స్టార్‌ను ప్రత్యేకంగా కలిసింది. ఈ సందర్భంగా రిషబ్‌ శెట్టిపై రజనీ కాంత్‌ మరోసారి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మేరకు రిషబ్‌ శెట్టికి కాస్ట్‌లీ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చినట్టు సినీ విశ్లేషకులు రమేశ్‌ బాల తెలిపారు. గోల్డ్‌ చైన్‌, లాకెట్‌ను బహుమతిగా అందించినట్లు ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు.

యాక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో కేజీఎఫ్‌ ఫేం హోంబలే ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌లో విజయ్‌ కిరగందూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రిషబ్‌ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్‌ రోల్‌ పోషించిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్‌ 30న మాతృక భాష కన్నడలో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. అక్టోబర్‌ 15న తెలుగులో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.350కోట్ల వసూళ్లు సాధించిందీ చిత్రం.

#Superstar @rajinikanth to #Kantara 's @shetty_rishab :

Movies like #Kantara happen once in 50 years..#Superstar gifted him a Gold chain..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 16, 2022