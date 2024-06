June 12, 2024 / 11:24 AM IST

Rajinikanth | ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu Naidu) నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టుకు సమీపంలోని కేసరపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. భారీ సంఖ్యలో ప్రముఖుల సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం జరుగనుండగా.. అతిథులను దృష్టిలో పెట్టుకుని భారీ స్టేజీ ఏర్పాటు చేశారు.

ఇక నటుడు, హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ స్టేజీపైకి తమిళ సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్ (Rajinikanth) ‌, మెగాస్టార్ చిరంజీవి(Chiranjeevi)ని ఆహ్వానించారు. చాలా కాలం తర్వాత ఒకే వేదికపై తలైవా, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ కనిపించడంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, విజువల్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు రాంచరణ్‌ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

ఒకే వేదికపై ఇలా..

#WATCH | Vijayawada | Union Ministers Amit Shah and JP Nadda attend the swearing-in ceremony of TDP chief & Andhra Pradesh CM-designate N Chandrababu Naidu pic.twitter.com/r81McNiCg2

📸 #Chiranjeevi & #Rajinikanth at #NaraChandrababuNaidu ‘s swearing-in ceremony! Exciting moments as leaders gather for this significant event. #SwearingInCeremony #Telangana #AndhraPradesh pic.twitter.com/KXOa9dkh7H

#WATCH | Film actor and Padma Vibhushan awardee, #KonidelaChiranjeevi and Actor #Rajinikanth arrive at Gannavaram Mandal, Kesarapalli IT Park to attend the swearing-in ceremony of #TDP chief and Andhra Pradesh CM-designate #NChandrababuNaidu.

Track LIVE updates here… pic.twitter.com/Zb3sfqjMOI

— Hindustan Times (@htTweets) June 12, 2024