January 12, 2024 / 03:42 PM IST

Racharikam Movie | టాలీవుడ్ యువ న‌టులు విజయ్‌శంకర్‌(Vijay Shankar), అప్సర రాణి (Apsara Raani) జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘రాచరికం’(Racharikam). ఈ సినిమాను చిల్ బ్రోస్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్(Chill Bros) బ్యాన‌ర్‌పై ఈశ్వర్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. సురేష్‌ లంకలపల్లి (Suresh Lankalapalli) దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు. గ‌త ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభంకాగా.. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది.

ఇదిలావుంటే.. నేడు అప్సర రాణి పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా చిత్రయూనిట్ ఆమెకు విషెస్ తెలుపుతూ.. మూవీ నుంచి అప్స‌ర ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌లో నోట్లో క‌త్తి పెట్టుకుని కాళికా రూపంలో గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. విజయరామరాజు, శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్‌, మహబూబ్‌ బాషా, రూపేష్‌ మర్రాపు, ప్రాచీ థాకర్‌ తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా ఆర్యసాయి కృష్ణ, సంగీతం: వెంగీ, నిర్మాణ సంస్థ: చిల్‌బ్రోస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం: సురేష్‌ లంకలపల్లి.

Team #Racharikam wishes the ravishing beauty @_apsara_rani a delightful birthday ❤️

She Will Stun with her enthralling performance🔥

Directed by #SureshLankalapalli

Produced by #Eswar#VijayShankar #ChillBrossEntertainments #AryaSaiKrishna #chanikya #Vengi #Jp… pic.twitter.com/49xK4rzlKV

