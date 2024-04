April 7, 2024 / 05:10 PM IST

Pushpa2TheRuleTeaser | ప్ర‌స్తుతం ఇండియాలో మోస్ట్ అవైటెడ్‌ మూవీ ఏదైనా ఉందా? అంటే అది పుష్ప-2 అనే చెప్పాలి. లెక్కల మాస్టార్‌ సుకుమార్‌, ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కాంబినేషన్‌లో 2022 డిసెంబర్‌లో వచ్చిన పుష్ప సినిమా పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. తగ్గేదేలే.. అంటూ బన్నీ చెప్పిన డైలాగ్‌ దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులకు తెగ నచ్చేసింది. ఇక ఈ సినిమాకు కొన‌సాగింపుగా పుష్ప.. ది రూల్‌(Pushpa The Rule) అనే చిత్రం వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

రేపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా అల్లు అర్జున్ అభిమానుల‌కు బ‌ర్త్‌డే ట్రీట్ ఇవ్వనున్నారు మేక‌ర్స్. ఇందులో భాగంగానే ఈ మూవీ టీజ‌ర్‌ను రేపు ఉద‌యం 11.07 గంట‌ల‌కు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖 is the day ❤️‍🔥

𝟏𝟏.𝟎𝟕 𝐀𝐌 is the time ❤️‍🔥#Pushpa2TheRuleTeaser will mark the entry of #PushpaRaj that will create ripples across the box office💥💥

𝗚𝗢𝗢𝗦𝗘𝗕𝗨𝗠𝗣𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗘𝗗 🔥#PushpaMassJaathara #Pushpa2TheRule

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 7, 2024