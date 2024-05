May 22, 2024 / 11:40 AM IST

Pushpa The Rule | ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా సినిమా ప్రేక్ష‌కులు ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం పుష్ప‌-2 ది రూల్ (Pushpa The Rule). పుష్ప ది రైజ్‌(Pushpa The Rise)తో ప్ర‌పంచ సినీ ప్రేమికుల‌ను అమితంగా ఆక‌ట్టుకోవ‌డ‌మే ఇందుకు కార‌ణం. ఈ చిత్రంలో ఐకాన్‌స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ న‌ట‌న‌కు, బ్రిలియంట్ డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వ ప్ర‌తిభ‌కు అంద‌రూ ఫిదా అయిపోయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే ఇక ప్ర‌స్తుతం నిర్మాణంలో వున్న సీక్వెల్ పుష్ప‌-2 ది రూల్ గురించి ఎటువంటి అప్‌డేట్ అయినా సెన్సేషనే అవుతుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. యూట్యూబ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

పుష్ప సెకండ్ సింగిల్ Ft శ్రీవ‌ల్లి(Ft Srivalli) వీడియో ప్రోమోను రేపు ఉద‌యం 11.07 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌తోనే రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం రెండో పాట ఎలా ఉండబోతుందోనని క్యూరియాసిటీతో చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. ఇక సెకండ్ సింగిల్ రొమాంటిక్‌ సాంగ్ అని తెలుస్తుంది.

After the takeover by Pushpa Raj with #PushpaPushpa, it is time for The Couple, Srivalli along with her Saami to mesmerize us all ❤️‍🔥#Pushpa2SecondSingle announcement tomorrow at 11.07 AM 💥💥#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 15th AUG 2024.

