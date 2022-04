April 9, 2022 / 12:52 PM IST

Puri Jagannadh-Chiranjeevi | డేరింగ్ డాషింగ్ డైరెక్ట‌ర్ పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ క‌ల ఇన్నాళ్ళ‌కు నెర‌వేరింది. పూరీ సినిమా ఇండ‌స్ట్రీకి వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టి నుంచి త‌న అభిమాన న‌టుడైన చిరంజీవితో సినిమా చేయాల‌ని ఎంత‌గానో ప్ర‌య‌త్నించాడు. ఎట్ట‌కేల‌కు ఇన్నాళ్ళ‌కు పూరీ, చిరంజీవితో సినిమా చేసే అవ‌కాశం వ‌చ్చింది. అయితే పూరీకి ద‌ర్శ‌కుడిగా కాకుండా న‌టుడిగా చిరు అవకాశం ఇచ్చాడు. చిరంజీవి ప్ర‌స్తుతం ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్’ సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు. మోహ‌న్‌రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న‌ ఈ చిత్రం మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన ‘లూసీఫ‌ర్‌’కు రీమేక్‌గా తెర‌కెక్కుతుంది. షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రంలో పూరీ న‌టిస్తున్న‌ట్లు చిరంజీవి స్వ‌యంగా వెల్ల‌డించాడు.

‘నర్సీపట్నం నుంచి ఓ కుర్రాడు,వెండితెర పైన నటుడిగా వెలుగు వెలగాలని,హైదరాబాద్ వచ్చాడు.ఒకటి అరా వేషాలు వేసాడు ఇంతలో కాలం చక్రం తిప్పింది.స్టార్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు.కానీ అతని మొదటి కల అలా మిగిలిపోకూడదు కదా..అందుకే ‘గాడ్‌ ఫాదర్‌’లో స్పెషల్‌ రోల్‌లో ఇంట్ర‌డ్యూస్ చేస్తున్నాను’అంటూ చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ట్వీట్ వైర‌ల్‌గా మారింది. అయితే పూరీ, చిరంజీవి రీ ఎంట్రీ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాల‌ని ఎన్నో ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రిపాడు. కానీ కొన్ని కార‌ణాల వ‌ల్ల అది జ‌రుగ‌లేదు. పూరీ ఈ చిత్రంలో జ‌ర్న‌లిస్టు పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం. ఇక ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ కండ‌ల వీరుడు స‌ల్మాన్ ఖాన్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే స‌ల్మాన్‌ఖాన్ షూటింగ్ పూర్త‌యింది. చిరంజీవికి జోడీగా న‌య‌న‌తార హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది.

introducing my @purijagan in a special role,from the sets of #Godfather pic.twitter.com/8NuNuoY33j

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 9, 2022