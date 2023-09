September 30, 2023 / 01:41 PM IST

Baby Movie | చిన్న సినిమాగా రిలీజై ఊహించని రేంజ్‌లో కోట్లు కొల్లగొట్టింది బేబి సినిమా. వంద కోట్ల సమీపంలో ఆగి.. కంటెంట్‌తో వస్తే కలెక్షన్‌లు అడ్డేది అని ప్రూవ్‌ చేసింది. నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌కు ఈ సినిమా కళ్లు చెదిరే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. బేబి సినిమా సంచలనం విజయం విజయం సాధించడంతో SKN.. దర్శకుడు సాయి రాజేష్‌కు కాస్ట్‌లీ కారును గిఫ్టుగా ఇచ్చాడు. బ్రాండ్ న్యూ మోడల్ బెంజ్ కారుని బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ఈ కారు ధర కోటికి పైమాటే. ఇక ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది. కాగా బేబి రిలీజ్‌కు ముందు కూడా SKN.. సాయి రాజేష్‌కు పాతిక లక్షల విలువ చేసే MG కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. ఇలా ఒక దర్శకుడికి రెండు సార్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం బహుశా ఇదే తొలిసరేమో.

ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా వీక్‌ ఆడితే చాలు అదో పెద్ద సంచలనం. ఇక రెండు వారాలు ఆడిందంటే అది బంపర్ హిట్టే. పెద్ద పెద్ద సినిమాలు సైతం ఇదే స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్నాయి. అయితే చిన్న సినిమాగా విడుదలైన బేబి మాత్రం సంచలనం అనే మాటను కూడా దాటుకొని వెళ్లింది. పట్టుమని పది కోట్ల బడ్జెట్‌ కూడా లేని ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఏకంగా రూ.90 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. అసలు స్టార్ కాస్ట్ లేదు. పెద్ద డైరెక్టర్, పెద్ద ప్రొడక్షన్ సంస్థ అంత కన్నా కాదు. కేవలం కంటెంట్‌ను నమ్ముకుని సినిమా తీశారు. ఆ నమ్మకమే నిర్మాతల పాలిట కామధేనువులా కాసుల వర్షం కురిపించింది.

ఆనంద్‌ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య, విరాజ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు సాయి రాజేష్‌ దర్శకుడు. ఇప్పుడున్న జెనరేషన్‌లో లవ్‌ అనే కాన్సెప్ట్‌ ఏ విధంగా ఉందనే విధంగా సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దీని పట్ల అంత సుముఖంగా లేనప్పటికీ కాలేజీ కుర్రకారుతో పాటు ఆటో మాస్ జనాలు రిపీటెడ్‌ షోలు వేసి అరవీర భయంకర హిట్‌ను చేసేశారు. ఇక డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లు సైతం ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా ఏది లేదని తెగేసి చెప్పారు. నెల కిందట ఓటీటీలో రిలీజైన ఈ సినిమా అక్కడ కూడా ఊహించని రేంజ్‌లో రెస్పాన్స్‌ తెచ్చుకుంది.

A Special Gift for the director of CULT BLOCKBUSTER #BabyTheMovie 💥

BLOCKBUSTER Producer @SKNonline gifts a brand new #MercedesBenz to the talented director #SaiRajesh who stunned everyone with his storytelling!❤️‍🔥 #CultBlockbusterBaby @MassMovieMakers pic.twitter.com/yOGdHB7h1N

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 29, 2023