April 3, 2024 / 10:52 AM IST

Premalu OTT | మ‌ల‌యాళం నుంచి వ‌చ్చి తెలుగులో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన చిత్రం ప్రేమ‌లు (Premalu). తెలంగాణ‌, హైద‌రాబాద్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మాలీవుడ్‌లో విడుదలై రూ.100 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఇక ఇదే సినిమాను తెలుగులో రాజమౌళి త‌న‌యుడు ఎస్‌ఎస్ కార్తికేయ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌చ్చాడు. మార్చి 08న తెలుగులో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా.. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు తెలుగులో రూ.15 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను తీసుకువ‌చ్చింది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ అనౌన్స్‌మెంట్ వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌ట ఈ సినిమాను మార్చి 29 స్ట్రీమింగ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కానీ అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల్ల ఈ సినిమా ఓటీటీ వాయిదా ప‌డింది.

అయితే తాజాగా మ‌రో కొత్త తేదీతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక డిస్నీ + హాట్‌స్టార్‌లో ఏప్రిల్‌ 12వ తేదీ నుంచి మల‌యాళంతో పాటు హిందీ, త‌మిళ భాష‌ల్లో ప్రేమ‌లు స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ హాట్‌స్టార్ కొత్త‌ పోస్టర్‌ను పంచుకుంది. అయితే తెలుగు వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్‌ను తెలుగు ఓటీటీ ఆహా ద‌క్కించుకున్న‌ట్లు స‌మాచారం. కాగా ఈ సినిమా తెలుగు ఓటీటీ అనౌన్స్‌మెంట్‌పై మ‌రికొంత స‌మ‌యం వేచిచూడాల్సిందే.

The wait is over!

Streaming from April 12th exclusively on Disney+ Hotstar!#Premalu #PremaluOnHotstar #DisneyPlusHotstar pic.twitter.com/aqEWEpYPj9

— Disney+ Hotstar Tamil (@disneyplusHSTam) April 2, 2024