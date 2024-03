March 2, 2024 / 01:36 PM IST

Premalu Movie | రీసెంట్‌గా మ‌ల‌యాళంలో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన తాజా చిత్రం ప్రేమ‌లు. ఈ చిత్రం రూ.11 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో వ‌చ్చి కేవ‌లం 15 రోజుల్లోనే రూ.80 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఇక ఈ సినిమాను తెలుగులో టాలీవుడ్ దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు రాజమౌళి కుమారుడు ఎస్.ఎస్ కార్తికేయ విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా తెలుగు వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు జ‌రుపుకుంటుంది. మార్చి 08న ఈ సినిమాను విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను హైదరాబాద్‌లోని విజేత్ కాలేజీలో ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకి లాంచ్ చేయ‌నున్నట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇక తెలుగు ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల‌య్యాక ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి.

Can’t wait to show you all the trailer at 7pm today! ❤️🤗

Stay tuned! #Premalu #LetsPremalu #PremaluTeluguOnMarch8th https://t.co/FNJYXSzQCV

— S S Karthikeya (@ssk1122) March 2, 2024