April 20, 2024 / 10:39 AM IST

Premalu | మ‌ల‌యాళం నుంచి వ‌చ్చి తెలుగులో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన చిత్రం ప్రేమ‌లు (Premalu). ఈ చిత్రంలో నస్లెన్‌ కె.గఫూర్‌, మ్యాథ్యూ థామస్‌, మమితా బైజూ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. తెలంగాణ‌, హైద‌రాబాద్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మాలీవుడ్‌లో విడుదలై రూ.100 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది.

ఇక ఇదే సినిమాను తెలుగులో రాజమౌళి త‌న‌యుడు ఎస్‌ఎస్ కార్తికేయ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. మార్చి 08న తెలుగులోకి వ‌చ్చిన ఈ మూవీ రూ.15 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను తీసుకువ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం తెలుగు ఓటీటీ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీకి తాజాగా సీక్వెల్ అనౌన్స్ చేసింది చిత్ర‌యూనిట్. ప్రేమ‌లు 2 అంటూ ఈ సినిమా రాబోతుండ‌గా.. ఈ చిత్రానికి కూడా గిరీష్ ఏడీ(Girish AD) దర్శకత్వం వ‌హించ‌బోతున్నాడు. ఫహద్ ఫాజిల్ (Fahad Fazil) నిర్మిస్తున్నాడు. ఇక ఈ చిత్రం 2025లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

The Biggest RomCom blockbuster ever in Malayalam Cinema will be back in 2025 ! Let’s Premalu2 💕#LetsPremalu #Premalu2 #GirishAD #Naslen #Mamitha #DileeshPothan #FahadhFaasil #SyamPushkaran #BhavanaStudios pic.twitter.com/jyzbSKPe4g

— Bhavana Studios (@BhavanaStudios) April 19, 2024