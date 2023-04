KGF-2 Movie | ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న కేజీఎఫ్‌-2.. పార్ట్‌-3పై మేకర్స్‌ హింట్‌..!

April 14, 2023 / 02:02 PM IST

KGF-3 Movie On cards | ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాలకు ఇతర ఇండస్ట్రీలలో పెద్దగా గుర్తింపు లేదు. అక్కడి సినిమాలు డబ్బింగ్‌ చేసి రిలీజ్‌ చేశారంటే పబ్లిసిటి ఖర్చులు కూడా వెనక్కిరావు అని అనుకునే వారు. అలాంటి టైమ్‌లో కేజీఎఫ్‌ విడుదలై సంచలనాలు సృష్టించింది. ఇండియా మొత్తం కన్నడ ఇండస్ట్రీ వైపు చూసేలా ఉంది. ఇక సెకండ్‌ పార్ట్‌తో దేశం మొత్తం ఊగిపోయింది. బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఊచకోత అంటే ఏంటో నిరూపించింది. గతేడాది ఇదే రోజున భారీ అంచనాలతో విడుదలైన కేజీఎఫ్‌. అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ తీసుకువచ్చింది. ఒక్క కన్నడనే కాదు రిలీజైన ప్రతిభాషలోనూ కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర వెయ్యి కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్‌లు రాబట్టి సంచలనం సృష్టించింది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో అక్కడి సినిమాలను సైతం వెనక్కినెట్టి విజయకేతనం ఎగురవేసింది.

ఇక శుక్రవారంతో ఈ సినిమా ఏడాది పూర్తి చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం కేజీఎఫ్‌ సెకండ్‌ పార్ట్‌కి సంబంధించిన ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేస్తూ.. అందులోనే పార్ట్‌-3కి సంబంధించిన హింట్‌ను ఇచ్చింది. అమ్మకిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరుతుంది. నిజంగా నెరవేరిందా? అంటూ వీడియోలో పార్ట్‌-3 ఖచ్చితంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఆ వీడియోకు హోంబలే ఫిల్మ్‌ సంస్థ ఓ నోట్‌ను జతచేసింది. మరుపురాణి క్యారెక్టర్‌లు, యాక్షన్‌తో కేజీఎఫ్‌-2 ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. గ్లోబల్‌ రికార్డులతో పాటు అనేక హృదయాలను గెలుచుకుంది అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

ఇక ప్రశాంత్‌ నీల్ ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో సలార్‌ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్‌తో ఓ సినిమా చేయనున్నాడు. ఈ రెండింటి తర్వాతే పార్ట్‌-3 పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉంది. శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటించాడు. రావుర‌మేష్, ర‌వీనా టాండ‌న్, ప్ర‌కాశ్‌రాజ్‌ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. ర‌వి బ‌స్రూర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని హోంబ‌లే ఫిలింస్ బ్యాన‌ర్‌పై విజ‌య్ కిరగందూర్ నిర్మించాడు.

The most powerful promise kept by the most powerful man 💥

KGF 2 took us on an epic journey with unforgettable characters and action. A global celebration of cinema, breaking records, and winning hearts. Here's to another year of great storytelling! #KGFChapter2#Yash… pic.twitter.com/iykI7cLOZZ

— Hombale Films (@hombalefilms) April 14, 2023