October 30, 2023 / 07:03 PM IST

Dunki Teaser | జవాన్ సక్సెస్‌తో అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేయడమే కాదు.. తాను కూడా ఆ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ మరో సినిమాతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు వస్తున్నాడు బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). రాజ్ కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) దర్శకత్వంలో షారుఖ్‌ఖాన్‌ నటిస్తున్న చిత్రం డంకీ (Dunki). ఈ చిత్రంలో ఢిల్లీ భామ తాప్సీ ప‌న్ను ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది.

తాజాగా సలార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ డంకీ టీజర్‌కు సంబంధించి మూవీ లవర్స్‌కు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించాడు. సలార్‌ ట్రైలర్‌ గురించి ఎందుకు అప్‌డేట్ చేయలేదని అందరూ నన్ను అడుగుతారు.. కానీ నేను అప్‌డేట్‌ చేయలేను.. షారుఖ్‌ఖాన్‌ సార్‌కి కాల్ చేశా. తన పుట్టినరోజున (Dunki Teaser) వస్తుందని చెప్పారు. టీజర్‌ 56 సెకన్లు ఉంటుంది. నేను నా టీజర్‌ని అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు సలార్ ట్రైలర్‌ని అప్‌లోడ్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది సలార్‌ వర్సెస్ డంకీ కాదు.. సలార్-డంకీ.. అని షారుఖ్‌ ఖాన్‌ చెప్పారని ట్వీట్ చేశాడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌.

అంటే డంకీ టీజర్‌ విడుదలయ్యాక సలార్ ట్రైలర్ వస్తుందని చెప్పకనే చెబుతున్నాడు ప్రశాంత్ నీల్. మొత్తానికి ఒకేసారి రెండు అప్‌డేట్స్‌ అందించి అటు బాద్‌ షా ఫ్యాన్స్‌, ఇటు ప్రభాస్‌ అభిమానులు ఆనందంలో ఎగిరిగంతేసేలా చేస్తున్నాడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌. రాజ్‌కుమార్ హిరానీ ఫిలిమ్స్, రెడ్ ఛిల్లీస్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్, జియో స్టూడియోలు సంయుక్తంగా డంకీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. డిసెంబ‌ర్ 22న సలార్‌తోపాటు గ్రాండ్‌గా థియేట‌ర‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

ప్రశాంత్‌ నీల్ డంకీ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌..

Everyone asks me why I’m not updated about the #SalaarTrailer but I can’t .. I called #ShahRukhKhan𓃵 sir, and he told me that the #DunkiTeaser will arrive on his birthday. It will be 56 seconds long. After I upload my teaser, you can upload the Salaar trailer because it’s not… pic.twitter.com/Wd7YIzlacM

— Parshant Neel (@parshantneel) October 30, 2023