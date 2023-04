April 28, 2023 / 04:12 PM IST

OG Movie Latest Update | పవన్‌ కళ్యాణ్‌ లైనప్‌లో అందరినీ ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురి చేస్తున్న మూవీ ‘ఓజీ’. సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఒక్క ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌తోనే సోషల్‌ మీడియా షేక్‌ అయిందంటే.. ఇక సినిమా ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందో అనే ఊహే గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. పైగా ఈ సినిమాలో పవన్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. అప్పుడెప్పుడో పుష్కర కాలం ముందు పవన్‌ ‘పంజా’లో గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కనిపించాడు. మళ్లీ ఇనేళ్ల తర్వాత గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్ర చేస్తుండటంతో సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. ఇక ఇటీవలే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ముంబైలో ప్రారంభమైంది.

పవన్‌ కళ్యాణ్‌ కూడా షూట్‌లో జాయిన్‌ అయ్యాడు. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో ప్రకాష్‌ రాజ్‌ జాయిన్‌ అయినట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. ఈ సినిమాలో ప్రకాష్‌ రాజ్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను నిర్మించిన దానయ్య ఈ సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం పవన్‌ 60రోజుల కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ఏడాది చివరి కల్లా టాకీ పార్ట్‌ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలిని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

.@prakashraaj joins the sets of @PawanKalyan’s #OG today!

Crucial scenes are currently being shot in Mumbai…💥 #TheyCallHimOG.

— DVV Entertainment (@DVVMovies) April 28, 2023