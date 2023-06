Prabhas | పంచె కట్టులో ప్రభాస్.. లుక్ అదిరిపోయిందిగా..!

June 6, 2023 / 07:27 AM IST

Adipurush Movie | ఆకాశాన్ని మిన్నంటే హంగులతో మరికొన్ని గంటల్లో ఆదిపురుష్ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరుగబోతుంది. సాక్షాత్తు శ్రీవారి పాదల కింద తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ స్టేడియంలో ఈ వేడుక జరుగనుంది. ఇప్పటికే ఈ వేడుకకు సంబంధించిన పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఇండియన్ సినీ చరిత్రలోనే కనీవినీ ఎరుగుని రీతిలో ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక జరుగునుంది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రీ రిలీజ్ వేడుక గురించి జనాలు ఇంతలా మాట్లాడుకోవడం బహుశా ఇదే తొలిసారేమో. ఇక ఇప్పటికే ప్రభాస్ తో పాటు చిత్రబృందం తిరుపతికి చేరుకుంది.

ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ తెల్లవారుజామునే సంప్రదాయ పంచె కట్టులో తిరుమల శ్రీవారి సప్రభాత సేవలో పాల్గోన్నాడు. పంచె కట్టులో ప్రభాస్ ను చూసి అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అనంతరం ప్రభాస్ గెస్ట్ హౌస్ కు రాగా, ఆయన్ను చేసేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. వారిని కంట్రోల్ చేయడానికి పోలీసులు నానా తంటాలు పడ్డారు. ఇక మంగళవారం జరుగబోయే ప్రీ రిలీజ్ వేడుక కోసం ముంబై నుంచి రెండొందల సింగర్స్, రెండొందల డ్యాన్సర్లు రానున్నట్లు తెలుస్తుంది. సంగీత ద్వయం అజయ్-అతుల్ జై శ్రీరామ్ పాటను లైవ్ గా ప్రదర్శించబోతున్నారు. చిన్న జీయర్ స్వామి గెస్ట్ గా రానున్న ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో యాక్షన్ ట్రైలర్ ను విడుదల చేయబోతున్నారు.

టీజర్ తో ట్రోలర్ రాయుళ్లకు టార్గెట్ అయిన ఆదిపురుష్ సినిమాను.. ట్రైలర్ చూసి వాళ్లే పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నారు. సినిమాకు ఏ మాత్రం పాజిటీవ్ టాక్ వచ్చిన తొలిరోజే వంద కోట్లు సాధించడం పెద్ద విషయమే కాదు. పైగా ప్రస్తుతం ఆదిపురుష్ కు అన్నీ అనుకూలిస్తున్నాయి. వేసవిలో సరైన విందులేక బోసిపోయిన ప్రేక్షకులకు ఆదిపురుష్ మంచి వెజ్ బిర్యానీలా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ వారం కూడా చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలు ఏ భాషలోనూ విడుదల కావట్లేదు. ముందుగా అనుకున్నట్లుగా గత సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేసుంటే ఈ సినిమాపై కచ్చితంగా కలెక్షన్ల ప్రభావం పడుండేది కానీ ఇప్పుడు సోలోగా వస్తుంది. అది కూడా విపరీతమైన హైప్ తో. ఇక మరికొన్ని గంటల్లో రిలీజయ్యే యాక్షన్ ట్రైలర్ సినిమా హైప్ ను వేరే లెవల్ కు తీసుకెళ్తుందని ఇన్ సైడ్ టాక్.

రామాయణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహించాడు. ప్రభాస్ రాముడిగా.. కృతిసనన్ సీతగా కనిపించనుంది. ఇక బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ లంకాధిపతి రావణాసురుడుగా కనిపించనున్నాడు. టీ సిరీస్, రెట్రో ఫైల్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాను తెలుగులో పీపుల్ మీడియా సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు జీఎస్టీతో కలిసి రూ.185 కోట్ల మేర బిజినెస్ జరిగింది. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో బిజినెస్ జరిగిన సినిమా ఇదే. పైగా కేవలం ప్రభాస్ బ్రాండ్ నేమ్ తోనే ఈ రేంజ్ లో ప్రీ బిజినెస్ జరిగింది.

#Prabhas had a Darshanam at Tirumala this morning. #Adipurush pic.twitter.com/yTyVjBDMcI

— Cinema Mania (@ursniresh) June 6, 2023