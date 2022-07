July 29, 2022 / 03:14 PM IST

Salaar Movie Release Date Lock | ప్ర‌భాస్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం స‌లార్‌. ప్ర‌శాంత్ నీల్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న‌ ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. కేజీఎఫ్-2 ఘ‌న విజ‌యం సాధించ‌డంతో ప్ర‌భాస్ అభిమానులంతా ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాల‌ను పెట్టుకున్నారు. అయితే షూటింగ్‌ ప్రారంభై నెల‌లు గుడుస్తున్న చిత్రానికి సంబంధించిన అప‌డేట్‌లు మాత్రం రావ‌డంలేదు. ఈ విష‌యంలో మాత్రం డార్లింగ్ అభిమానులు మేక‌ర్స్‌పై తీవ్ర అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్ ఒక‌టి నెట్టంట తెగ వైర‌ల్‌గా మారింది.

స‌లార్ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుద‌ల తేదీ సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతుంది. ఓవ‌ర్సీస్ సెన్సార్ బోర్డు మెంబ‌ర్ ఉమ‌ర్ సందు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స‌లార్ రిలీజ్ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించాడు. వ‌చ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 14న స‌లార్ విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు పేర్కొన్నాడు. ఇందులో నిజ‌మెంతుందో తెలియదు కాని ప్ర‌భాస్ అభిమానులు మాత్రం ఖుషి అవుతున్నారు. అవుట్ అండ అవుట్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్‌కు జోడీగా శృతిహాస‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ప్రభాస్ పోస్ట‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. హోంబ‌లే సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ రెండు పాత్ర‌ల్లో తండ్రి, కొడుకులుగా న‌టించ‌నున్న‌ట్లు టాక్.

ప్ర‌భాస్ న‌టించిన ‘ఆదిపురుష్’ వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 12న విడుద‌ల కానుంది. మైథ‌లాజిక‌ల్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ‘త‌న్హాజీ’ ఫేం ఓ రౌత్ తెర‌కెక్కించాడు. దీనితో పాటుగా నాగ్ అశ్విన్‌తో ‘ప్రాజెక్ట్-K’ చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో పాన్ వ‌ర‌ల్డ్ సినిమాగా ఈ చిత్రాన్ని అశ్వినీద‌త్ రూపొందిస్తున్నాడు. వీటితో పాటుగా ప్ర‌భాస్ త‌న 25వ సినిమాను సందీప్ రెడ్డి వంగా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘స్పిరిట్’ చేయ‌బోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్ పోలీస్ అధికారిగా న‌టించ‌నున్న‌ట్లు టాక్.

BREAKING NEWS ON MY ACCOUNT!! Mega Star #Prabhas “ #Salaar ” will release on 14th April 2023 🔥🔥🔥🔥

— Umair Sandhu (@UmairSandu) July 28, 2022