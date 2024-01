January 12, 2024 / 05:27 PM IST

Raaja Deluxe | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస ప్రాజెక్ట్‌ల‌తో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే సలార్‌తో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న ప్ర‌భాస్ ప్ర‌స్తుతం ‘క‌ల్కి’, మారుతి మూవీ, ‘స‌లార్ పార్ట్ 2’ చిత్రాల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. పాన్​వరల్డ్​ మూవీగా తెరకెక్కుతున్న ‘కల్కీ 2898 AD’ మువీకి సంబంధించి రిలీజ్ అప్‌డేట్ కూడా వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. నాగ్ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఈ సినిమా రానుండ‌గా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా మే 09న విడుద‌ల కానుంది.

ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్ లైన్‌లో ఉండ‌గానే.. టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు మారుతితో ప్ర‌భాస్ ‘రాజా డీలక్స్’ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ సినిమా నుంచి సంక్రాంతి కానుక‌గా ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌బోతున్న‌ట్లు మారుతి ప్ర‌క‌టించాడు. అయితే ఈ అప్‌డేట్ ఏంటా అని రెబ‌ల్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తుండ‌గా.. మూవీ టైటిల్‌కు సంబంధించి ఒక న్యూస్ సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది.

మొద‌ట ఈ సినిమాను తెలుగులో మాత్రమే విడుద‌ల చేయాల‌నుకున్నారు మేక‌ర్స్. కానీ ప్ర‌భాస్ పాన్ వ‌ర‌ల్డ్ లెవ‌ల్లో ఉన్న ఇమేజ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌ను ఛేంజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ‘రాజా డీలక్స్’ అని ఉన్న ఈ టైటిల్‌ను రాజా సాబ్ అని మారుస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. సంక్రాంతి పండగ కానుక‌గా ఈ టైటిల్‌ను అనౌన్స్​ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. కాగా దీనిపై చిత్ర‌బృందం నుంచి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావాల్సి ఉంది.

Excited and been waiting for this moment for a long time!

Happy to present Rebel Star #Prabhas in a brand new avatar 🤗

See you all for Pongal 🙂#PrabhasPongalFeast @vishwaprasadtg @peoplemediafcy @vivekkuchibotla pic.twitter.com/px5CKz3b6c

— Director Maruthi (@DirectorMaruthi) December 29, 2023