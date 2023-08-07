Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం హాలీవుడ్ సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన క్రేజీ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.
ముందుగా వచ్చిన అప్డేట్ ప్రకారం ఈ మూవీ షూటింగ్ హైదరాబాద్లో ఆదివారం రాత్రి షురూ అయింది. ఆగస్టు 28 వరకు ప్రధాన నటీనటులపై వచ్చే ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కు వచ్చిన రెస్సాన్స్ చూసి.. సినిమాపై మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోందట నాగ్ అశ్విన్ టీం. ఇప్పటికే సినిమాలో కీ రోల్ పోషిస్తున్న రైడర్లు బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్లో కవచం ధరించి ఆయుధాలతో కనిపిస్తూ.. కల్కి 2898 ఏడీపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నారు. కల్కి 2898 ఏడీ నుంచి మేకర్స్ విడుదల చేసిన దీపికా పదుకొనే, ప్రభాస్ హ్యాండ్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
కల్కి 2898 ఏడీ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, అమితాబ్ బచ్చన్, లజెండరీ యాక్టర్ కమల్ హాసన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ (యూనిఫార్మ్డ్ విలన్ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్, అసెంబ్లింగ్ వీడియో క్యూరియాసిటీని అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
ప్రభాస్ చిట్ చాట్..
#Prabhas about his character in #Kalki2898AD 🤩🤩🔥🔥 pic.twitter.com/rGgcYr7meA
— Prabhas RULES (@PrabhasRules) July 21, 2023
కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ స్టిల్స్..
San Diego Comic Con Thread : #projectk #SanDiegoComicCon pic.twitter.com/ppGsFBBNJc
— Sandeep (@sunnypvsk_krish) July 20, 2023
#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF
— Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023
Our Raiders are ready to conquer @Comic_Con today! 💥#ProjectK #WhatisProjectK #Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/t8TKs2GbVf
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023
#ProjectK at comic-con 😍🔥#WhatisProjectK #Prabhas pic.twitter.com/YvXZqXEWEx
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కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..
ప్రభాస్ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్..
20 hours to go 💥
The Hero rises. From now, the Game changes 🔥
This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK.
First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).
To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023