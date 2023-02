February 2, 2023 / 05:30 PM IST

క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో శివ రాజ్‌కుమార్ న‌టించిన తాజా చిత్రం వేద. ఎ. హర్ష దర్శకత్వం వహించిన ఈ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం కన్నడలో గతేడాది డిసెంబర్ 23న విడుద‌లై భారీ విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది.

ఈ సినిమా ఫిబ్ర‌వ‌రి 9న‌ తెలుగులో విడుద‌ల అవ్వ‌డానికి సిద్దమ‌వుతుంది. ఈ సంద‌ర్బంగా సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను చిత్ర బృందం బుధ‌వారం ఆవిష్కరించింది. అయితే ఈ చిత్ర ట్రైల‌ర్‌ను చూసిన పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ ట్రైలర్ బాగుంద‌ని.. క‌న్న‌డ సూప‌ర్ స్టార్ లెజెండ్ శివ రాజ్‌కుమార్ వేద సినిమా పెద్ద విజ‌యం సాధించాల‌ని కోరుకుంటున్నట్లు ప్ర‌భాస్ సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. కాగా శివ రాజ్‌కుమార్ కు ఇది 125వ చిత్రం. ఈ చిత్రంలో శివ‌న్న, అదితి సాగర్, శ్వేత చంగ‌ప్ప, స‌హ ప‌లువురు న‌టీన‌టులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

Thank you Darling #Prabhas Garu for your support and love for @NimmaShivanna 's #Vedha

In Theathers from Feb 9th !

🌟ing:#GhanaviLaxman

🎬:#HarshaA

💰:#KanchiKamakshiKolkataKaliKreations's Under #GeetaShivaRajkumar

🎥:#SwamyJGowda

✂️:#DeepuSKumar

🎼:#ArjunJanya

📣:@vrmadhu9 pic.twitter.com/TRKQTyD6EE

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) February 2, 2023