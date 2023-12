Pindam | వీళ్లు పిండం సినిమా చూడొద్దంటూ హెచ్చరికలు జారీ

December 13, 2023 / 03:58 PM IST

Pindam | శ్రీరామ్, ఖుషీ రవి కాంబినేషన్‌లో తెరకెకక్కిన హార్రర్ కామెడీ పిండం (Pindam). డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ సాయికిరణ్‌ డైడా (Saikiran Daida) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ కొంతమంది ప్రేక్షకులకు ఓ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం సెన్సార్‌ బోర్డు ఈ చిత్రానికి ఏ రేటింగ్ ఇచ్చారట. పలు కట్స్‌ విధించిన మెంబర్స్‌.. అనవసరమైన కంటెంట్‌కు సంబంధించి హెచ్చరికను జారీ చేశారు.

ప్రెగ్నెంట్‌ ఉమెన్స్‌ ఈ సినిమా చూడొద్దని ఓ ప్రకటన వెలువరించారు మేకర్స్‌. ఈ నిర్ణయం ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తోంది. ఈ మూవీలో శ్రీనివాస్‌ అవసరాల, ఈశ్వరీ రావ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కృష్ణ సౌరభ్‌ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. Kalaahi Media బ్యానర్‌పై యశ్వంత్‌ దగ్గుమటి నిర్మిస్తున్నారు. ఒకరికి ఒకరు, ఆడవారి మాటలకు అర్థాలేవేరులె, నిప్పు, దడ, టెన్త్‌ క్లాస్ డైరీస్‌తోపాటు పలు సినిమాలతో తెలుగులో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు శ్రీరామ్‌. ఈ సారి హార్రర్ కామెడీతో ఎలాంటి సక్సెస్ అందుకుంటాడనేది చూడాలి మరి.

Remind : Pregnant women are strictly not encouraged to watch 🚫🚫🚫#Pindam movie which will be releasing on 15th December 🔥

— @Nani❤️🧸Mani💥AA (@N17780603Nani) December 13, 2023