Payal Rajput Was Not My Initial Choice For Mangalavaaram Says Ajay Bhupathi

Ajay Bhupathi | పాయల్‌ రాజ్‌పుత్ ఫస్ట్ చాయిస్ కాదు.. మంగళవారం డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి

November 13, 2023 / 09:07 PM IST

Ajay Bhupathi | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi), పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) కాంబినేషన్‌ త్వరలోనే మరోసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతుందని తెలిసిందే. పాయల్ రాజ్‌పుత్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ స్టోరీతో వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

మంగళవారం నవంబర్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ స్పీడు పెంచింది అజయ్‌ భూపతి అండ్‌ టీం. మీడియాతో చిట్‌చాట్‌లో పలు విషయాలు పంచుకున్నాడు అజయ్‌ భూపతి. మంగళవారంలో ఎలాంటి ఎక్స్‌పోజింగ్ సీన్లు లేవు. పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ బోల్డ్‌ పోస్టర్‌కు కూడా పాజిటివ్‌ ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ వచ్చింది. తొలుత ఈ సినిమాకు పాయల్ రాజ్‌పుత్‌ను అనుకోలేదన్నాడు అజయ్ భూపతి.

చాలా ప్రభావవంతంగా సాగే ఈ పాత్రకు పలువురు పాపులర్ హీరోయిన్లను ఆడిషన్స్‌ చేసిన తర్వాత పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ అయితే పర్‌ఫెక్ట్‌ చాయిస్‌ అని ఫిక్సయినట్టు చెప్పాడు. చివరి 45 నిమిషాలు ట్విస్టులు, మలుపులు, రక్తికట్టించేలా ఉంటుంది. క్లైమాక్స్‌ ప్రేక్షకుల కంట కన్నీళ్లు తెప్పిస్తాయి. సౌండ్‌ డిజైన్‌, అసభ్యత, ఎలాంటి అడల్ట్‌ కంటెంట్‌ లేకపోవడంతో సెన్సార్‌ బోర్డు ఈ చిత్రానికి ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసిందని అజయ్ భూపతి చెప్పుకొచ్చాడు.

మంగళవారం నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగే గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) సాంగ్‌ సినిమాపై సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్ చేస్తోంది. మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

