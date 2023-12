December 12, 2023 / 05:13 PM IST

Payal Rajput | ఇటీవలే మంగళవారం సినిమాలో తన యాక్టింగ్‌తో సూపర్ మార్కులు కొట్టేసింది పాయల్‌ రాజ్‌పుత్ (Payal Rajput)‌. చాలా కాలం తర్వాత మంచి బ్రేక్ అందుకున్న పాయల్ రాజ్‌పుత్‌.. తనకు కాంతార ప్రీక్వెల్‌లో నటించాలని ఉందంటూ మనసులో మాట అందరితో పంచుకుంది. కాంతార చాఫ్టర్‌ 1 (Kantara: Chapter 1) కోసం ఆడిషన్‌లు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకున్నా. ఈ గౌరవప్రదమైన ప్రాజెక్ట్‌లో నటించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నా. నా ఇటీవలి చిత్రం మంగళవారంలో నా నటనకు విశేషమైన ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. మీరు ఈ సినిమా చూడటానికి కొంత సమయం కేటాయించగలిగితే అభినందిస్తాను.

దయచేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ (కాంతార చాఫ్టర్‌ 1)కోసం ఆడిషన్ ప్రక్రియపై మార్గదర్శకత్వం చూపించండి.. అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. అయితే కాంతార టీం మాత్రం పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ విజ్ఞప్తిపై ఎలా స్పందిస్తుందనేది చూడాలంటున్నారు. రిషబ్‌ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న కాంతార ప్రీక్వెల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ ఫొటోగ్రఫీ పనులు త్వరలోనే షురూ కానున్నాయట. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అజనీష్‌ లోక్‌నాథ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలపై టీం నుంచి త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది.

కాంతారలో సప్తమి గౌడ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. కిశోర్‌, అచ్యుత్‌ కుమార్‌, నవీన్‌ డీ పడ్లి, ప్రమోద్‌ శెట్టి కీలక పాత్రలు పోషించారు. అంజనీష్‌ లోక్‌ నాథ్‌ అందించిన మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ కాంతార సక్సెస్‌లో కీలక పాత్ర పోషించింది. మరి కాంతార 2కాంతార చాఫ్టర్‌ 1 కు ఎలాంటి బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్ ఉండబోతుందన్నది సర్వత్రా ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

@shetty_rishab @hombalefilms I’ve learned that auditions are being held for Kantara Chapter 1. I am eager to contribute to this esteemed project. My recent film, Magalavaaram, has garnered significant praise for my performance. I would appreciate if you could spare some time to…

— paayal rajput (@starlingpayal) December 12, 2023