Mangalavaaram | పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) లీడ్ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైంది. మంగళవారం అదిరిపోయే బీజీఎం, ట్విస్టులు, క్లైమాక్స్‌తో సూపర్ థ్రిల్లింగ్‌ ఫీల్‌ను అందించింది.

Mangalavaaram | పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) లీడ్ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi) దర్శకత్వంలో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ నవంబర్ 17న (రేపు) థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైంది. మంగళవారం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. మంగళవారం అదిరిపోయే బీజీఎం, ట్విస్టులు, క్లైమాక్స్‌తో సూపర్ థ్రిల్లింగ్‌ ఫీల్‌ను అందించింది.

ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో మిస్సయిన వారి కోసం డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం మంగళవారం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ +హాట్ స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇంకేంటి మూవీ లవర్స్‌ మంగళవారం చిత్రాన్ని డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌లో చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి మరి. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా రిలీజైన మంగళవారం చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందించాడు. ఈ మూవీని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి.

ఈ చిత్రంలో నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ప్రస్తుతం తమిళంలో గోల్‌మాల్‌, ఏంజెల్‌ సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. తెలుగులో కిరాతక చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఏంజెల్‌, కిరాతక చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

