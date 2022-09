September 1, 2022 / 06:00 PM IST

Hari Hara Veeramallu Special Poster | పాండ‌మిక్ త‌ర్వాత ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నాడు ప‌వ‌ర్‌స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌. గతేడాది వకీల్ సాబ్‌తో గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన ప‌వ‌న్.. ఈ ఏడాది భీమ్లా నాయ‌క్‌తో మ‌రో సూప‌ర్‌హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ రెండు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్లు ప‌వ‌న్ కెరీర్‌కు మంచి బూస్ట‌ప్ ఇచ్చాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న హరి హ‌ర వీర‌మ‌ల్లు చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. క్రిష్ జాగ‌ర్ల‌మూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం గతడాదే విడుద‌ల చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ వేశారు. కానీ ప‌లు కార‌ణాల‌తో షూటింగ్ ఆల‌స్య‌మ‌వుతూ వ‌స్తుంది. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ చివ‌రిద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది ప్ర‌థ‌మార్థంలో విడుద‌ల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే శుక్ర‌వారం ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్బంగా మేక‌ర్స్ ఓ స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

తాజాగా మేక‌ర్స్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌కు అడ్వాన్స్‌గా బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలియ‌జేస్తూ పోస్టర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ప‌వ‌న్ ర‌థంపై దూసుకొస్తూ ర‌ణ‌రంగంలో శ‌త్రువుల‌పై యుద్ధం చేయ‌డానికి వెళ్తున్న‌ట్లు ఉంది. ‘స్వాగ‌తిస్తుంది స‌మ‌ర‌ప‌థం.. దూసుకొస్తుంది వీర‌మ‌ల్లు విజ‌య‌ప‌థం’ అంటూ క్రిష్ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట తెగ వైర‌ల్ అవుతుంది. ఈ చిత్రంలో ప‌వ‌న్‌కు జోడీగా నిధి అగ‌ర్వాల్, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రి హీరోయిన్‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. మెగా సూర్య ప్రొడ‌క్ష‌న్ బ్యాన‌ర్‌పై ఏ. ద‌యాక‌ర్ రావు నిర్మిస్తున్నాడు. ఎమ్‌. ఎమ్ కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పీరియాడిక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీ, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

స్వాగతిస్తుంది సమరపథం..

దూసుకొస్తుంది వీరమల్లు విజయరథం !!

Hearty Advance Birthday wishes to our ‘Valorous Charioteer of Truth & Virtue’ #HariHaraVeeraMallu Sri @PawanKalyan garu 💐

The Legendary Heroic Outlaw #HHVM #PowerGlance tomorrow at 5:45pm🔥 pic.twitter.com/2eL0uglku2

— Krish Jagarlamudi (@DirKrish) September 1, 2022