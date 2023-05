May 8, 2023 / 07:05 PM IST

Pawan Kalyan | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ సుజిత్‌ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న చిత్రం ఓజీ (OG). కొన్ని రోజుల క్రితం గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ జెట్‌ స్పీడులో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం పూణేలో ఓ ఫైట్‌ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో నుంచి ఓ స్టిల్‌ను షేర్ చేసుకున్నాడు పవన్ కల్యాణ్.

మహారాష్ట్రలోని వాయ్‌ సరస్సు ప్రాంతంలో షూటింగ్‌ జరుగుతుండగా.. రాజమండ్రి, కొవ్వూరు, తూర్పు గోదావరికి చెందిన ముగ్గురు జనసైనికులను కలిసినట్టు ట్వీట్ చేశాడు పవన్ కల్యాణ్‌. మరోవైపు షూటింగ్‌ స్పాట్‌లో పవన్ కల్యాణ్‌ ఆ ముగ్గురితో దిగిన సెల్ఫీ స్టిల్ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది. ఓజీలో నాని గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఓజీ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కాగా..ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. ఇప్పటికే ఓజీ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్ కొన్ని నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. పవర్ స్టార్ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాయి. పవన్ ఓజీలో స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు ఆన్‌లైన్‌ స్టిల్స్‌ చెబుతున్నాయి.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోవైపు వినోధయ సీతమ్ రీమేక్‌లో కూడా నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ పార్టు పూర్తయింది‌. మరోవైపు హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) షూటింగ్ దశలో ఉంది. హరిహరవీరమల్లు షూటింగ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

While shooting for ‘OG‘ at Wai lake in Maharashtra , met our Janasainiks; Singiri Sai, Singiri Rajesh and Sanni John from Kovvur , Rajamundry, East Godavari. pic.twitter.com/oPnrOaaFbf

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 8, 2023