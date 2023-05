May 28, 2023 / 01:57 PM IST

Bro Movie | గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పవన్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో తెగ బిజీ అయిపోయాడు. వారానికో సెట్‌లో దర్శనమిస్తూ చక చక షూటింగ్‌లను కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం పవన్‌ చేతిలో నాలుగైదు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘వినోదయ సిత్తం’ రీమేక్‌ ఒకటి. బ్రో మూవీ టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మెగా మేనల్లుడు సాయిధరమ్‌ తేజ్ మరో ప్రధాన హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పవన్‌ లుక్‌కు అభిమానులు ఓ రేంజ్‌లో సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత పవన్‌లో యాటిట్యూడ్‌, స్టైల్‌, స్వాగ్‌ ఇలా మూడింటి కలబోతతో లుక్‌ను చూశామని చిత్రబృందంపై ఫ్యాన్స్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇక ఇటీవలే రిలీజైన సాయితేజ్‌ పోస్టర్‌కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా జూలై 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లతో ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. సోమవారం ఉదయం పది గంటల సమయంలో పవన్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ల కాంబినేషన్‌ ఫోటోను రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు సెట్‌లో వాళ్లిద్దరూ కలిసున్న ఫోటోను పంచుకుంది. ఈ సినిమాలో పవన్‌ దేవుడి పాత్ర పోషించగా.. సాయి తేజ్‌ మార్క్‌ అనే యువకుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ఒక యాక్సిడెంట్‌లో చనిపోయిన ఓ వ్యక్తి.. తాను చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయని, దానికి మూడు నెలలు సమయం కావాలని తననీ పైకి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చిన దేవుడిని ఓ వరం అడుగుతాడు. దానికి దేవుడు ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ఆ మూడు నెలలు ఇక్కడే ఉండి ఆ వ్యక్తితో ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? చనిపోయిన వ్యక్తి తాను అనుకున్న పనులను పూర్తి చేశాడా? అనే కథాంశంతో ఈ సినిమా సాగుతుంది. తమిళంలో సూపర్‌ హిట్టయిన వినోదయ సిత్తం సినిమాకు రీమేక్‌గా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతుంది. ఒరిజినల్‌ వెర్షన్‌ను తెరకెక్కించిన సముద్రఖనీ రీమేక్‌ వెర్షన్‌ను కూడా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇక త్రివిక్రమ్‌ తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు పలు మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నాడు.

Buckle up for A Double Bonanza Ride coz this TIME, It’s #BROTheDuo 💥@PawanKalyan & @IamSaiDharamTej‘s Combination Poster from #BroTheAvatar tomorrow at 10:08AM 🥁@thondankani @MusicThaman @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @bkrsatish @TheKetikaSharma@NavinNooli @ZeeStudios_… pic.twitter.com/XHES3eRgc0

— People Media Factory (@peoplemediafcy) May 28, 2023