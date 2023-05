May 28, 2023 / 07:07 PM IST

Operation RAAVAN | ‘పలాస 1978’ సినిమాతో హీరోగా మంచి బ్రేక్ అందుకున్నాడు యంగ్ యాక్టర్‌ రక్షిత్‌ (Rakshit Atluri). కరుణకుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. కాగా ఈ సినిమా తెరకెక్కించిన మేకర్స్‌ నుంచి మరో ప్రాజెక్ట్‌ వస్తోంది. తాజాగా ఆపరేషన్‌ రావణ్‌ (Operation RAAVAN) టైటిల్‌తో వస్తున్న మూవీ లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేశారు. రక్షిత్‌ హైవే మీద బైక్‌పై వెళ్తుండగా.. మరోవైపు మీ ఆలోచనలే మీ శత్రువులు.. అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ను పోస్టర్‌లో చూడొచ్చు.

హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఎక్జయిటింగ్‌ ఫస్ట్‌ థ్రిల్‌ అప్‌డేట్‌ మే 30న సాయంత్రం 6:30 గంటలకు మీ ముందుకు రాబోతుందని తెలియజేశారు. మొత్తానికి రక్షిత్‌ ఈ సారి కూడా ఏదో ఒక సరికొత్త స్టోరీలైన్‌తో రాబోతున్నాడని తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంగీర్తన విపిన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రక్షిత్‌ మరోవైపు రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ శశివదనే (Sasivadane)చిత్రంలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

శశివదనే మూవీలో కోమలీ ప్రసాద్‌ (Komalee Prasad) ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సాయి మోహన్‌ ఉబ్బన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఏపీలోని కోనసీమ, అమలాపురం లాంటి అందమైన లొకేషన్లలో ఈ సినిమాను షూట్‌ చేసినట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్స్ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా విడుదలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రంలో ప్రవీణ్‌ యెండమూరి, తమిళ నటుడు శ్రీమాన్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ దీపక్‌ ప్రిన్స్‌, జబర్దస్త్‌ బాబీ కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గౌరీ నాయుడు సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీఎస్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌, ఏజీ ఫిలిం కంపెనీతో కలిసి అహితేజ బెల్లంకొండ నిర్మిస్తున్నారు.

Here comes an exciting update from#OperationRAAVAN 🤩📣

A Peek into the High-Octane Action Thriller with “FIRST THRILL” ▶️

🗓️ 30th May, 6:30PM ⏰

Stay tuned.@Rakshitatluri @sangeerthanaluv #Venkatasatya @DhyanAtluri @SripalCholleti @sarva_vasudevan @SudhasMedia pic.twitter.com/U8LKSDSoHy

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 28, 2023