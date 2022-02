Bigg Boss OTT Telugu | ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే

February 26, 2022 / 08:16 PM IST

Bigg Boss OTT Telugu | బిగ్ బాస్ ఓటీటీ నాన్ స్టాప్ ప్ర‌భంజ‌నం స్టార్ట్ అయింది. ఈసారి స‌రికొత్త థీమ్‌తో బిగ్ బాస్ ఓటీటీని రూపొందించారు. వారియ‌ర్స్, చాలెంజ‌ర్స్ అనే రెండు గ్రూపుల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. వారియ‌ర్స్ గ్రూప్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు జ‌రిగిన 5 సీజ‌న్ల నుంచి సెలెక్ట్ చేసిన కొంద‌రు కంటెస్టెంట్ల‌ను తీసుకున్నారు. చాలెంజ‌ర్స్ అంటే.. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఏ సీజ‌న్‌లో లేని కొత్త కంటెస్టెంట్లు అన్న‌మాట‌.

వారియ‌ర్స్ గ్రూప్‌లోకి అషు రెడ్డి తొలి కంటెస్టెంట్‌గా బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత మ‌హేశ్ విట్ట, ఆ త‌ర్వాత ముమైత్ ఖాన్ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ ముగ్గురు వారియ‌ర్స్ త‌ర్వాత చాలెంజ‌ర్స్ గ్రూప్ కోసం అజ‌య్ తొలి కంటెస్టెంట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

ఆ త‌ర్వాత స్ర‌వంతి చొక్కార‌పు, ఆర్‌జే చైతూ హౌస్‌లోకి వ‌చ్చారు. త‌ర్వాత వారియ‌ర్స్ గ్రూప్‌లో అరియానా, న‌ట‌రాజ్ మాస్ట‌ర్‌, తేజ‌స్విని మ‌దివాడ‌, స‌ర‌యు.. చాలెంజ‌ర్స్ నుంచి శ్రీరాప‌క‌, అనిల్ రాథోడ్‌, మిత్ర శ‌ర్మ‌, యాంక‌ర్ శివ, బిందు మాధ‌వి హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

