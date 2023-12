December 11, 2023 / 06:20 PM IST

Operation Valentine | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’. తెలుగు, హిందీ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా వరుణ్‌ తేజ్ బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతున్నాడు. శక్తిప్రతాప్‌ సింగ్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల వద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని మూవీ లవర్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే మూవీ నుంచి ఒక‌ సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

మొద‌ట ఈ మూవీని డిసెంబ‌ర్ 08న‌ విడుదల చేసేందుకు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే అనుకోని కారణాల వ‌ల్ల ఈ సినిమాని వాయిదా వేశారు. అయితే.. తాజాగా ఈ సినిమా విడుద‌ల తేదీని మ‌ళ్లీ ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమాను 2024 ఫిబ్ర‌వ‌రి 16న తెలుగు, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది.

The power-packed #MissionBriefing Motion Teaser is here 💥

Feel the might of the Indian Air Force ❤️‍🔥#OperationValentine In Cinemas from 16th February 2024 in Hindi & Telugu

Teaser launching soon!#OPVOnFeb16@IAmVarunTej @ShaktipsHada89 @ManushiChhillar @sidhu_mudda pic.twitter.com/4ttThkNp1A

— Sony Pictures Films India (@sonypicsfilmsin) December 11, 2023