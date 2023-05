Takkar | సిద్దార్థ్ టక్కర్‌ నుంచి ఊపిరే లిరికల్ వీడియో సాంగ్

May 26, 2023 / 05:48 PM IST

Takkar | బొమ్మరిల్లు హీరో సిద్దార్థ్ (Siddharth) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం టక్కర్ (Takkar). రొమాంటిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని కార్తీక్ జీ క్రిష్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కయ్యాలే వీడియో సాంగ్‌ (Kayyaale Video song) నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. తాజాగా ఊపిరే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు. కృష్ణకాంత్‌ రాసిన ఈ పాటను అభయ్‌ జోద్‌పుర్కర్‌, సంజన కల్మంజె పాడారు.

ఈ చిత్రాన్ని జూన్‌ 9న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రాబోతున్న ఈ మూవీలో యోగిబాబు, అభిమన్యు సింగ్‌, మునిష్‌కాంత్‌, విఘ్నేశ్‌ కాంత్‌, రామ్‌దాస్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పేద యువకుడు, డబ్బున్న అమ్మాయికి మధ్య సాగే కథతో టక్కర్ తెరకెక్కుతోంది.

మజిలీ ఫేం దివ్యాంశ కౌశిక్ ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్‌ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్‌, ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సుధాన్‌ సుందరం, జీ జయరామ్‌, టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. టక్కర్‌ చిత్రానికి నివాస్‌ కే ప్రసన్న సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

