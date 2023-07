July 23, 2023 / 05:11 PM IST

VRUSHABHA | మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రాల్లో ఒకటి వృషభ (VRUSHABHA). తెలుగు, మలయాళ బైలింగ్యువల్‌ చిత్రంగా వస్తోన్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ రోషన్‌ మేక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. క్లాప్‌ కొట్టడంతో వృషభ ఫ్రేమ్‌లోకి వెళ్లే తొలి అడుగు పడ్డది. మీ ప్రేమ, ఆశీస్సులు కావాలి.. అని ట్వీట్ చేశాడు మోహన్‌లాల్‌. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఊహ (Ooha) క్లాప్‌ కొడుతున్న స్టిల్‌తోపాటు వృషభ టీం ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మోహన్‌లాల్ రథం ముందు నిలబడ్డ లుక్ ఒకటి నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

నందకిశోర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బాలాజీ టెలీఫిలిమ్స్‌, కనెక్ట్‌ మీడియా, ఏవీస్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై ఏక్తాకపూర్‌, వరుణ్ మథుర్‌, అభిషేక్ వ్యాస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వృషభ మలయాళం, తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో కూడా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ చిత్రం 2024లో విడుదల కానుందని ఇప్పటికే తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban) చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు Ram: Part 1 లో నటిస్తుండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు మరో రెండు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

Vrushabha takes its first step towards the frame! As the clapboard snaps shut for #Vrushabha, we ask for your love and blessings. pic.twitter.com/RM1uIkeJp2

— Mohanlal (@Mohanlal) July 23, 2023