February 23, 2024 / 02:49 PM IST

Om Bheem Bush | టాలీవుడ్ యువ న‌టులు శ్రీ‌విష్ణు, రాహుల్ రామకృష్ణ, ప్రియదర్శి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఓం భీమ్ బుష్’ (Om Bheem Bush) నో లాజిక్.. ఓన్లీ మ్యాజిక్(No Logic Only Magic) అనేది ఉప‌శీర్షిక. ఈ సినిమాకు ‘హుషార్’ (Husharu) డైరెక్ట‌ర్ శ్రీ హర్ష కొనుగంటి (Sree Harsha Konuganti) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తుంది. రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల వ‌ద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను ఫిబ్ర‌వ‌రి 26న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఇక బ్రోచేవారెవరురా త‌ర్వాత (శ్రీ‌విష్ణు, రాహుల్ రామకృష్ణ, ప్రియదర్శి) కాంబో రిపీట్ అవుతుండ‌డంతో ఈ సినిమా ఫుల్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ చిత్రం మార్చి 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Grateful for your love ❤️#OmBheemBush Teaser out on 26th February 🤗

Grand release worldwide on March 22nd..!@PriyadarshiPN @eyrahul @HarshaKonuganti #Ayeshaakhan @PreityMukundan @SunnyMROfficial @SunilBalusu1981 @vijaycuts @vcelluloidsoffl @UV_Creations pic.twitter.com/lgcFIhs5oI

