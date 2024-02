February 22, 2024 / 12:42 PM IST

Om Bheem Bush | సినిమా ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా కంటెంట్ ఉన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకోవ‌డంలో టాలీవుడ్ యువ హీరో శ్రీ‌విష్ణు ముందు వ‌రుస‌లో ఉంటాడు. హిట్టు ఫ్లాప్ల్‌ల‌తో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడు కొత్త తరహా కథలను పరిచయం చేస్తుంటాడు. ఇక గ‌త ఏడాది సామజవరగమన సినిమాతో విజ‌యం అందుకున్న ఈ హీరో మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో ముందుకువ‌స్తున్నాడు. శ్రీ‌విష్ణు, రాహుల్ రామకృష్ణ, ప్రియదర్శి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో ఒక సినిమా వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు ‘హుషార్’ (Husharu) డైరెక్ట‌ర్ శ్రీ హర్ష కొనుగంటి (Sree Harsha Konuganti) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తుంది.

తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ మూవీకి ‘ఓం భీమ్ బుష్’ (Om Bheem Bush) అనే ఆసక్తికర టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. అంతే కాకుండా నో లాజిక్.. ఓన్లీ మ్యాజిక్(No Logic Only Magic) అనే క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. విలేజ్‌లో వ్యోమగాముల పాత్ర‌ల్లో శ్రీవిష్ణు, ప్రియదర్శి, రాహుల్ ఫ‌న్నీగా క‌నిపిస్తున్నారు. ఇక బ్రోచేవారెవరురా త‌ర్వాత (శ్రీ‌విష్ణు, రాహుల్ రామకృష్ణ, ప్రియదర్శి) కాంబో రిపీట్ అవుతుండ‌డంతో ఈ సినిమా ఫుల్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ చిత్రం మార్చి 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Introducing my gang of bang bros with the 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐎𝐅 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐓𝐀𝐈𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓 – #OmBheemBush – No Logic Only Magic 🪄

