Lokesh Kanagaraj | కొత్త కారు కొన్న లోకేష్ కనగరాజ్.. దాని ధర ఎంతో తెలుసా..?

August 17, 2023 / 01:32 PM IST

Lokesh Kanagaraj | కోలీవుడ్‌లో అతి తక్కువ కాలంలో పాన్ ఇండియా ఇమేజ్‌ని సొంతం చేసుకున్న దర్శకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది ‘లోకేష్ కనగరాజ్’ (Lokesh Kanagaraj) అని చెప్పక తప్పదు. 2017లో ‘మానగరం’ (Maanagaram) ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయమైన లోకేష్‌ కనకరాజ్‌ ఖైదీ(Khaidi), మాస్టర్‌ (Master), విక్రమ్‌ (Vikram) చిత్రాలతో అగ్రశ్రేణి దర్శకుడిగా ఎదిగారు. లోకేష్‌ కనకరాజ్‌ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌ను మొదలుపెట్టి మాఫియా, పోలీస్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వినూత్న చిత్రాలను చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్‌తో ‘లియో’ (Leo) సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. మాస్టర్ (Master) డిజాస్ట‌ర్ త‌ర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో ‘లియో’ తెర‌కెక్కుతుండ‌గా.. ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి.

ఇక ప్రస్తుతం త‌మిళ‌ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక పారితోషకం అందుకుంటున్న దర్శకుల‌లో లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా ఒకరు. అయితే లోకేష్‌కు కార్లు ఇష్టమన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్పటికే లోకేష్ గ్యారేజీలో ఎన్నో ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. ఇక విక్రమ్ మూవీ భారీ విజ‌యం సాధించినందుకు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ కూడా లోకేష్‌కు కారు గిప్ట్ ఇచ్చారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఈ గ్యారేజీలోకి మరో కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే కారు వచ్చి చేరింది. ఇటివ‌ల‌ లోకేష్ లేటెస్ట్ వర్షన్ బ్లాక్ కలర్ బీఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ (BMW 7 series) కారును కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఈ కారు ఖరీదు అక్షరాల రూ.1.70 కోట్లు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్‌తో ‘లియో’ సినిమా చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ ఈ మూవీకి డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

