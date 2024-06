June 25, 2024 / 12:40 PM IST

Nivetha Thomas | తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న కేరళకుట్టీలో ఒకరు నివేదా థామస్ (Nivetha Thomas). జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌‌, నాని లాంటి స్టార్‌ హీరోలతో సినిమాలు చేసిన ఈ భామ కొన్ని రోజులుగా కొత్త సినిమా ఏం ప్రకటించలేదు. కాగా ఈ సుందరి ‘కొంతకాలం గడిచింది.. కానీ.. చివరిగా!’ అంటూ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టి టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలిచింది.

ఈ పోస్ట్‌తో నివేదా థామస్ పెళ్లి పీటలెక్కుతుందా..? లేదంటే ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ గురించి పరోక్షంగా ఇలా హింట్ ఇచ్చిందా..? ఇంతకీ ఏమై ఉంటుందా.. అంటూ తలలు పట్టుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌, నెటిజన్లు. కాగా ఈ సస్పెన్స్‌ను తెరదించింది నివేదా థామస్‌. ఈ భామ పోస్ట్‌ సినిమాకు సంబంధించినదేనని క్లారిటీ ఇచ్చింది. నివేదా థామస్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 35- చిన్న కథ కాదు (35 Chinna Katha Kaadu).

తిరుపతి బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. డెబ్యూ డైరెక్టర్ నందకిశోర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సురేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై రానా దగ్గుబాటి సమర్పిస్తున్నారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రియదర్శి, విశ్వదేవ్‌ ఇతర లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 15న తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

35- చిన్న కథ కాదు టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌..

From the sacred land of Tirupathi ✨

Bringing you a lovely narrative that will touch everyone’s hearts

Presenting

35 ~ Chinna Katha Kaadu❤️‍🔥

Starring @i_nivethathomas @PriyadarshiPN @imvishwadev @gautamitads

In cinemas from AUGUST 15th, 2024#35Movie #NandaKisore… pic.twitter.com/4HjdTTXk8o

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) June 25, 2024