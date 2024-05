May 30, 2024 / 02:52 PM IST

Nivetha Pethuraj | టాలీవుడ్ న‌టి నివేదా పేతురాజ్ తాజాగా పోలీసుల‌తో గొడ‌వ‌ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. అస‌లు విష‌యానికి వ‌స్తే.. కారులో వెళుతున్న నివేదా పేతురాజ్‌ను పోలీసులు ఆపి మేడం.. ఎలక్షన్ కోడ్ నడుస్తోంది. మేము మీ కారును చెక్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఒకసారి డిక్కీని ఓపెన్ చేయండి అని అడిగారు. దీనికి నివేదా పేతురాజ్ నిరాకరిస్తూ.. కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది డిక్కీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయ‌లేను. నా ద‌గ్గ‌ర పేప‌ర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి తెలిపింది. అయితే పోలీసులు నివేదా మాట‌లు విన‌క‌పోగా.. మ‌ళ్లీ డిక్కీ ఓపెన్ చేయాల‌ని కోరారు. దీనికి నివేదా మాట్లాడుతూ.. ఇది పరువుకు సంబంధించిన విషయం. ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు. వీడియో తీయ‌డం ఆపండి అంటూ కోపంగా చెప్పింది. దీంతో ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. మ‌రోవైపు ఈ వీడియో చూసిన నెటిజ‌న్లు ఇది సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా చేసిన స్క్రిప్ట్ వీడియో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Actress #NivethaPethuraj argued and hesitated to open backside trunk of the car and scolded the recorded person…

Her expressions made Policemen to doubt on herself…#Tollywood #NivethaPethuraj #Police pic.twitter.com/49W6DNPcdL

— Anchor_Karthik (@Karthikkkk_7) May 29, 2024