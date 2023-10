October 9, 2023 / 03:22 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. మేకర్స్ కొన్ని రోజుల క్రితం డేంజర్‌ పిల్లా లిరికల్ సాంగ్‌ను విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ ఇస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 23న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు ముందుగా ప్రకటించారు. ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా సినిమా సలార్ డిసెంబర్ 22న విడుదల కానుంది. అయితే ప్రభాస్‌ సలార్‌తో పోటీ ఉండకుండా.. విడుదల తేదీని డిసెంబర్‌ 8కు మార్చేశారు.

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ నేపథ్యంలో వరుణ్ తేజ్‌ నటిస్తోన్న ఆపరేషన్‌ వాలైంటెన్‌, విశ్వక్‌సేన్ నటిస్తోన్న గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్ గోదావరి సినిమాలతో పోటీ పడబోతున్నాడు నితిన్‌. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు. నితిన్ మరోవైపు భీష్మ తర్వాత వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో VNRTrio (వర్కింగ్ టైటిల్‌) కూడా చేస్తున్నాడు.

భీష్మ తర్వాత నితిన్‌కు జోడీగా కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా మరోసారి నటిస్తోంది. ఈ మూవీని టాప్ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. VNRTrio చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన నితిన్‌ గుబురు గడ్డంతో ఉన్న ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై హైప్ పెంచుతోంది.

NITHIIN: ‘EXTRA’ RELEASE DATE ADVANCED TO 8 DEC… #Extra – Ordinary Man – starring #Nithiin – will now arrive in *cinemas* on 8 Dec 2023… Also featuring #SreeLeela, the #Telugu movie is being helmed by writer-turned-director #VakkanthamVamsi.

Produced by N Sudhakar Reddy and… pic.twitter.com/Udkr3T86dC

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 9, 2023