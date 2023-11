November 10, 2023 / 05:57 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. శ్రీలీల (Sreeleela) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. నితిన్ టీం రెండో సింగిల్‌ బ్రష్‌ వేసుకో పాట లాంఛింగ్‌ ఈవెంట్‌ను నగరంలోని సీఎంఆర్ కాలేజీలో నిర్వహించింది‌. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో కలిసి పెద్దపుల్లి మాస్‌ బీట్‌కు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టాడు నితిన్‌.

ఈ విజువల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. నితిన్ సూపర్ స్టైలిష్‌గా కొంచెం మాస్‌ టచ్‌ ఇస్తూ కనిపిస్తున్న సాంగ్‌ లుక్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్‌ చేసిన డేంజర్ పిల్లా పాటకు మంచి స్పందన వస్తోంది. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన టీజర్‌లో నితిన్‌ క్లాస్‌, స్టైలిష్‌, మాస్‌ లుక్‌లో డిఫరెంట్‌ షేడ్స్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాడు.

అరే నువ్వొక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌వి.. అంటే ఎక్స్‌ట్రాగాడివి.. ఒక ఆర్డినరీగాడికి ఎందుకురా ఇన్ని ఎక్స్‌ట్రాలు.. అంటూ టీజర్‌లో కొడుకు క్యారెక్టరైజేషన్‌ గురించి రావు రమేశ్‌ సంభాషణలు ఆకట్టుకుంటూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ మూవీని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తుండగా.. యాంగ్రీ యంగ్‌ మ్యాన్‌ డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌. ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 8న విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది.

నితిన్ మరోవైపు వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో VNRTrio కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

బ్రష్‌ వేసుకో సాంగ్‌..

సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ విజువల్స్‌..

@actor_nithiin Dance at CMR College #BrushVesko Song Launch Event from #ExtraOrdinaryMan 🤩💥#ExtraOrdinaryManOnDec8th@actor_nithiin @ActorRajasekhar @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies #RajKumarAkella @vamsikaka… pic.twitter.com/96RR1Eb7ir

— Trend NITHIIN (@TrendNITHIlN) November 10, 2023

The super energetic @actor_nithiin shook his legs to the mass beat of #PeddaPuli 🐯 at the #BrushVesko Song Launch Event for #ExtraOrdinaryMan 🔥@actor_nithiin @ActorRajasekhar @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies… pic.twitter.com/mhYtC4kSFW

— Shloka Entertainments (@ShlokaEnts) November 10, 2023