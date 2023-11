Extra Ordinary Man | నితిన్ టీం ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ ప్రమోషన్స్‌ షురూ.. స్టిల్స్ వైరల్

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నితిన్‌ (Nithiin) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). డిసెంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది నితిన్ టీం.

November 24, 2023 / 10:47 AM IST

వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌లో తెరకెక్కుతోంది. క్యూటీ గాళ్‌ శ్రీలీల (Sreeleela) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన డేంజర్ పిల్లా, బ్రష్‌ వేసుకో పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి.

నేడు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్‌ను మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా నితిన్, వంశీ, రావు రమేశ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. నితిన్ మాలధారణలో ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనడం విశేషం. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవలే విడుదల చేసిన టీజర్‌లో నితిన్‌ క్లాస్‌, స్టైలిష్‌, మాస్‌ లుక్‌లో డిఫరెంట్‌ షేడ్స్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాడు.అరే నువ్వొక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌వి.. అంటే ఎక్స్‌ట్రాగాడివి.. ఒక ఆర్డినరీగాడికి ఎందుకురా ఇన్ని ఎక్స్‌ట్రాలు.. అంటూ టీజర్‌లో కొడుకు క్యారెక్టరైజేషన్‌ ను ఎలివేట్ చేస్తూ రావు రమేశ్‌ చెప్తున్న సంభాషణలు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఇటీవలే బ్రష్ వేసుకో సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో భాగంగా సిటీలోని సీఎంఆర్ కాలేజీలో విద్యార్థులతో కలిసి పెద్దపుల్లి మాస్‌ బీట్‌కు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టాడు నితిన్‌. ఈ విజువల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీ నుంచి నితిన్ సూపర్ స్టైలిష్‌గా కొంచెం మాస్‌ టచ్‌ ఇస్తూ కనిపిస్తున్న సాంగ్‌ లుక్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తుండగా.. యాంగ్రీ యంగ్‌ మ్యాన్‌ డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌.

నితిన్ ఖాతాలో వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న VNRTrio కూడా ఉంది. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

