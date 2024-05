May 15, 2024 / 03:59 PM IST

Chandu Champion | బాలీవుడ్ న‌టుడు కార్తీక్ ఆర్యన్ (Karthik Aryan) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘చందూ ఛాంపియన్‌’ (Chandu Champion). బజరంగీ భాయిజాన్, ఏక్ థా టైగర్ (Ek Tha Tiger) చిత్రాల ఫేమ్ కబీర్‌ఖాన్ (Kabhir khan) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ సినిమాను జూన్ 14న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌టంతో ప్ర‌మోష‌న్స్ షూరు చేసింది చిత్రయూనిట్. ఇందులో భాగంగా మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేసింది.

ఈ పోస్ట‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. కార్తీక్ ఆర్యన్ అథ్లెట్ లుక్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. భారతదేశం నుంచి మొదటి పారాలింపిక్ బంగారు పతక విజేతగా నిలిచిన ఫ్రీస్టైల్ స్విమ్మర్ మురళీకాంత్ పేట్కర్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందుతుంది. 1965 ఇండో-పాక్‌ యుద్ధంలో తీవ్రంగా గాయపడిన మురళీకాంత్ అంగ వైకల్యానికి గురయ్యారు. అయినా మొక్కవోని ధైర్యంతో 1972లో జరిగిన ప్రపంచ పారాలింపిక్స్‌లో పాల్గొని ఈత విభాగంలో గోల్డ్‌ మెడల్‌ను సాధించారు. ఆయన స్ఫూర్తివంతమైన ప్రయాణాన్ని ఈ సినిమాలో ఆవిష్కరించబోతున్నాడు ద‌ర్శ‌కుడు క‌బీర్ ఖాన్. స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను నదియావాలా గ్రాండ్‌సన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై సాజిద్ నదియావాలా నిర్మిస్తుండ‌గా.. జూన్ 14న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల కానుంది.

KARTIK AARYAN – KABIR KHAN – SAJID NADIADWALA: ‘CHANDU CHAMPION’ FIRST LOOK POSTER IS HERE… Team #ChanduChampion – starring #KartikAaryan in title role – unveils #FirstLook poster.

Jointly produced by #SajidNadiadwala and #KabirKhan, the film is directed by #KabirKhan… 14 June… pic.twitter.com/75m3ZjpOty

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 15, 2024